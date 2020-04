Matka 16 detí má plné zuby nenávistných pohľadov v obchodoch: Jej oznam na košíku valcuje internet

Má toho plné zuby! Pre matku najväčšej austrálskej rodiny sa stalo nakupovanie v supermarkete nočnou morou. Keďže potrebuje nakŕmiť svojich 16 detí, jej nákupy sú prirodzene veľké. Kvôli pandémii koronavírusu sa stala terčom kritiky.

Ako uvádza portál Daily Mail, Jeni Bonell z austrálskeho Queenslandu mala už po krk nenávistných pohľadov a drzých poznámok. Nemala už chuť všetkým vysvetľovať, že sú početná rodina, ktorá potrebuje veľa potravín, a tak vymyslela skvelú vec. Na svoj nákupný košík si zavesila oznam: „Nezásobujem sa, len živím 16 detí. Buďte milí alebo choďte, prosím, preč“. A zožala úspech.

49-ročná Jeni má deti od 4 do 29 rokov a na nákupnom zozname má pravidelne 24 kotúčov toaletného papiera, 36 litrov mlieka, 6 vložiek vajíčok alebo 30 kuracích stehien. Jej nákup rozhodne nevyzerá ako nákup hocijakej inej bežnej rodiny.

„Táto pandémia ukázala najlepšie, ale aj najhoršie ľudské vlastnosti. Zvyčajne si vyslúžime odsudzujúce pohľady a mrmlanie vždy, keď niekto prejde okolo nás,“ posťažovala sa Jeni. Oznam na košíku spočiatku brala ako žart, avšak niektorých donútil zamyslieť sa.

Jeni priznáva, že jej cieľom nie je ochudobniť ostatných a nedopriať im základné potraviny, avšak chce pokryť potreby svojej domácnosti. Súčasná pandémia koronavírusu jej to značne sťažuje, keďže ľudia si robia veľké zásoby. „Teraz sme nútení chodiť z obchodu do obchodu, aby sme zohnali, čo potrebujeme. Ak to bude takto pokračovať, mohol by to byť veľký problém,“ tvrdí Jeni.

„Svet trpí pandémiou, ktorá sa už prejavila, avšak je tu aj ďalšia, ktorá sa zhoršuje už dlhšiu dobu. A to je celosvetová pandémia nedostatku dobrých mravov, ktorej symptómom je strata ľudskosti. Zastavme to a nezabúdajme, že všetci žijeme na tejto planéte spoločne. Namiesto nenávisti buďme, prosím, priatelia,“ odkázala svetu Jeni.

Nie je to prvýkrát, čo sa matka 16 detí stala terčom kritiky. Naposledy si musela vytrpieť nenávistné pohľady kvôli tomu, že si dovolila kúpiť veľa toaletného papiera uprostred zúriacej pandémie koronavírusu, ktorá spôsobila celonárodný nedostatok základných tovarov. Treba uznať, nemá to jednoduché.