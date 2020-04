Zúfalé časy si vyžadujú zúfalé riešenia: Keď vyšla z domu, ľudia na ňu len čumeli

Šialený nápad! Všetky rúška sú v Amerike beznádejne vypredané a keďže Kelly si potrebovala ísť nakúpiť, siahla po tom, čo mala doma. Keď vyšla z domu, ľudia na ňu len čumeli.

Ako uvádza portál LADbible, Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb v USA nariadilo povinnú pokrývku tváre na verejnosti. Kelly Hogan Painter nevedela zohnať ochranné rúško, a tak si nasadila prilbu, ktorú nosila postavička z roprávky Toy Story Buzz Lightyear. Zúfalé časy si vyžadujú zúfalé riešenia.

„Jedno ráno som si uvedomila, že na raňajky máme už len ovsené vločky, ktoré nikto z rodiny nemá rád. Vedela som, že musím ísť do potravín,“ povedala Kelly. Za normálnych okolností by to nebol problém, avšak vo svete zúri pandémia koronavírusu a je potrebné chrániť nielen seba ale aj svoju rodinu. „Úprimne povedané, buď by som si dala na hlavu igelitovú tašku, alebo prilbu z rozprávky. Doma rúška nemáme,“ vysvetlila.

A tak si nasadila prilbu, ktorú nosil Buzz Lightyear v rozprávke Toy Story a vybrala sa do najbližších potravín v Severnej Karolíne. Veľmi rýchlo si uvedomila, že ľudia si ju fotia, nakrúcajú a smejú sa jej. „Aj keď sa mi smejú, je mi to jedno,“ povedala Kelly.

Doteraz mala prilbu asi počas 15-tich nákupov a dokonca ju začala nosiť pravidelne. Vždy keď príde domov, tak ju vyčistí dezinfekčným prostriedkom a odloží ju na ďalšie použitie. „Bez nej nechodím nikam. Dúfam, že moje vnúčatá a pravnúčatá raz nájdu moje fotky na Google a povedia, že to bolo v pohode. Je naozaj šialené, že sa na tom ľudia tak smejú. Myslím, že je dôležité v týchto časoch zdieľať radosť. Všetci sa potrebujeme smiať. Do nekonečna a ešte ďalej!“ ukončila svoje rozprávanie Kelly.