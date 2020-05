Táto nenápadná rastlina spôsobuje vážne problémy: Milióny Európanov kvôli nej trpia

Vedci upozorňujú, že dopad ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia) na zdravie ľudí je "vážne podcenený".

Táto rastlina spôsobuje alergie u 13,5 milióna Európanov, tvrdí nová štúdia a dodáva, že výdavky na zdravotnú starostlivosť predstavujú ročne 7,4 miliardy eur. Autori však tvrdia, že do boja proti rastline môžu nasadiť chrobáka z čeľade liskavkovité, ktorý pochádza zo Severnej Ameriky a má latinský názov Ophraella communa. Do Európy sa dostal náhodne v roku 2013. Napáda listy ambrózie a podľa talianskej štúdie dokáže zredukovať peľ z tejto rastliny o 82 percent.

Severná Amerika je tiež domovským regiónom ambrózie, ktorá sa v súčasnosti nachádza v 30 európskych krajinách. Jej peľ spôsobuje rôzne problémy, ako kýchanie či svrbenie očí. Zhoršuje tiež astmu a ekzém. Urs Schaffner a jeho kolegovia z organizácie CABI zo švajčiarskeho Delémontu skúmali ekonomické benefity kontroly ambrózie spomínaným chrobákom. Uviedli, že dopad rastliny na zdravie a ekonomiku sú "vysoko podcenené a biologická kontrola vďaka Ophraella communa ho môže v niektorých častiach Európy zmierniť".

Zistili, že takýmto spôsobom môžu znížiť počet alergikov z 13,5 milióna na približne 11,2 milióna, čo predstavuje zredukovanie nákladov na zdravotnú starostlivosť zo 7,4 miliardy eur na 6,4 miliardy eur ročne. Schaffner potvrdil, že chrobáka využívajú v Taliansku a každá ďalšia krajina by musela najprv posúdiť riziká a prínos a potom si počkať na schválenie tamojšou vládou.

Chrobáka už chceli pred niekoľkými rokmi použiť v Austrálii, no ich laboratórny výskum preukázal, že by mohol napadnúť slnečnice a preto nepristúpili k tomuto kroku. V Číne však neskôr zistili, že slnečniciam žiadne riziko nehrozí, čo potvrdili aj testy v Taliansku. Odborník Heinz Müller-Schärer vyhlásil, že ani v Spojených štátoch nezaznamenali žiadny negatívny vplyv na slnečnice. Vedci tiež upozornili, že chrobákovi viac vyhovujú vyššie teploty, čo by mohlo znamenať problém pre regióny na severe Európy. Müller-Schärer však pre BBC uviedol, že v súčasnosti robia experimenty s chrobákmi, ktoré by sa prispôsobili aj chladnejším podmienkam.