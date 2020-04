Matovič očiernil Prievidžana pred celou krajinou! Michal reaguje: Všetko je inak

Na utorkovej tlačovke premiér Matovič tvrdil, že pendler z Prievidze nakazil 6 ľudí a nkazu zrejme priniesol z Rakúska. Pendler tvrdí niečo úplne iné!

Na utorkovej tlačovej konferencii premiér Matovič odôvodňoval opatrenia, ktoré Slovensko zaviedlo v súvislosti s pendlermi, teda ľuďmi, ktorí pracujú alebo žijú 30 kilometrov od hraníc a denne sa vracajú na Slovensko. Opatrenia bráni na príklade jedného z pendlerov, ktorý mal podľa vyhlásení premiéra priniesť nákazu do Prievidze.

Premiér Matovič na utorkovej tlačovke vyhlásil: "Zo včerajšieho dňa, keď si tam pozriete testovaných, tak je tam celkom zaujímavá skupina z Prievidze. Jeden pán, ktorý je z Prievidze, býva, má trvalý pobyt v Prievidzi, má prechodný pobyt v Bratislave, kam chodí na týždňovky. Tu má byt a každý deň dochádza do Rakúska robiť poštára. Tento pán medzičasom prišiel do Prievidze a nakazil ďalších šiestich ľudí. Je to presne, práve otázka pendlerov, lebo tento pán, alebo tomuto jeho povolaniu sa hovorí pendler, čiže človek, ktorý býva na Slovensku, dochádza do Rakúska, zrejme tam to od niekoho chytil, doniesol tú chorobu nielen do Bratislavy, kde teda býval, ale doniesol ju hlavne do Prievidze, do srdca Slovenska a zrazu tam máme 6 ľudí pozitívne testovaných a môžeme tŕpnuť, že koľko ďalších ľudí z toho môže byť nakazených."

Do redakcie Nového Času sa však ozval konkrétny pendler, ktorého premiér spomínal a tvrdí, že to tak nebolo: "Som pendler z Prievidze - poštár z Rakúska s prechodným pobytom v Bratislave. Človek, o ktorom dnes rozprával premiér Matovič na tlačovej konferencii ako o pendlerovi, ktorý priniesol Covid-19 z Rakúska a nakazil tu ďalších 6 ľudí. Čo je absolútny nezmysel a možem to jednoducho dokázať. Nakazil som sa od svojej svokry. Rovnako ako moja manželka, dcéra a svokor. Moja svokra pracuje v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach," šokuje pendler Michal, ktorý spomína pacienta NsP Prievidza, ktorému bol zistený Covid-19 po prevoze do Martina.

"Dňa 12.3.2020 som poslednýkrát prišiel poobede z práce z Rakúska do Bratislavy. Od 12.3 do 14.4 som bol ako zodpovedný občan, ktorý rešpektuje rozhodnutia ÚVZ, Vlády SR a Krízového štábu kvôli situácii na hraniciach a hlavne bezpečnosti svojej rodiny na Slovensku. Kedže sa opatrenia na hraniciach uvoľnili, vyzýval ma zamestnávateľ, aby som nastúpil do práce. Najdôležitejšie na tom je ale to, že môj posledný kontakt so svokrovcami bol 11.04. a ja som vycestoval za prácou až 14.4. Čiže je nemožné aby nákaza bola prenášaná mnou a pôvodom z Rakúska. Späť som sa vrátil až na telefonát svokry, ktorá mi oznámila, že bola pozitívne testovaná, ako aj ďalšie kolegyne v NsP Bojnice a budem kontaktovaný aby som podstúpil test aj s manželkou a deťmi," napísal pendler, ktorý bol napokon s rodinou pozitívne testovaný.