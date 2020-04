Slovensko začne v stredu s postupným otváraním ekonomiky: Na toto sa pri vstupe do obchodov pripravte

Ústredný krízový štáb súhlasil s postupným otváraním ekonomiky.

Počas jeho rokovania o tom informoval predseda vlády SR Igor Matovič. Od stredy sa tak otvárajú prevádzky podľa plánu konzília epidemiológov, infektológov a verejných zdravotníkov, o ktorých premiér informoval v pondelok. Upravuje sa aj vyhradený čas v obchodoch pre seniorov z pôvodnej 9 až 12 hodiny na 9 až 11 hodinu, a to iba počas pracovných dní. Po novom budú však mať seniori vyhradený čas vo všetkých obchodných prevádzkach.

Matovič zároveň vyzval pendlerov, aby do pondelka zatiaľ nepodstupovali testovanie vzhľadom na to, že sa výrazne pozitívne mení situácia v okolitých krajinách, najmä v Rakúsku, Maďarsku a Českej republike. "Ak by sa do pondelka epidemiologická situácia vyrovnala medzi okolitými krajinami a Slovenskom, nebude mať zásadný zmysel, aby sa obmedzenia v prípade pendlerov uplatňovali," uviedol Matovič. Dodal, že ak sa tendencia otočí a počet pozitívne testovaných začne rásť, opatrenie platiť bude. Posunul by sa však termín a Úrad verejného zdravotníctva by podľa neho mohol zriadiť odberné miesto na najfrekventovanejších hraničných priechodoch.

Ako uviedol po rokovaní Ústredného krízového štábu hlavný hygienik SR Ján Mikas, podrobné informácie k opatreniam budú zverejnené na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR. Informoval tiež, že vyhradený čas v obchodoch pre dôchodcov sa netýka lekární a benzínových púmp. Ako upozornil, obchodníci by osoby nad 65 rokov nemali do prevádzok vpustiť po 11 hodine, nejde teda len o odporúčanie, ale zákaz. Obmedzenie na 300 metrov štvorcových podľa Mikasa platí pre pevnú plochu predajne. Väčšie obchody si teda nemôžu zmenšovať predajnú plochu a takto obchádzať opatrenie.

Čo sa týka vonkajších športovísk, hlavný hygienik upozornil, že sa povolí športovanie v exteriéri, kde sa ľudia môžu pohybovať na väčšej ploche. Ide napríklad o tenisové či golfové ihriská, atletické dráhy alebo cyklistiku. "Nepúšťame uzavreté priestory, telocvične a kontaktné športy, všetko bude bez divákov," dodal. Upozornil tiež, že v obchodoch nebude povolené skúšanie odevov a obuvi.

Otvárať sa od stredy budú obchody a prevádzky služieb s rozlohou do 300 metrov štvorcových, služby verejného stravovania, avšak iba cez predajné okienko. Využívať sa už budú dať aj vonkajšie športoviská pre bezkontaktné športy bez využitia šatní a toaliet a bez obecenstva, služby dlhodobého ubytovania bez stravy, vonkajšie trhoviská podľa stanovených podmienok. Otvárať sa budú aj predajne automobilov, motoriek a autobazary.