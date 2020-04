Posledná výletná loď na Zemi zakotvila: Jej pokojná plavba sa zmenila na dlhú drámu

Na svetových moriach boli už len tri výletné lode s pasažiermi. Všetky tri v pondelok zakotvili v prístavoch, aby vyložili cestujúcich.

Pacific Princess v Los Angeles, Costa Deliziosa v Barcelone a Magnifica v Marseille. Práve príbeh tej poslednej je najzaujímavejší. Magnifica sa plavila takmer štyri mesiace a posledných šesť týždňov z nej nikto nesmel na breh v žiadnom prístave. Médiá ju prezývali Posledná výletná loď na Zemi.

Na plavbu sa vydala 5. januára z Janova. Vtedy nikto z 2 000 ľudí na palube netušil, že v Číne sa šíri nejaká pandémia. Aj prvá časť plavby okolo Južnej Ameriky prebiehala pokojne. Problémy sa začali v Tichom oceáne. Cestujúci sa naposledy dostali na breh v novozélandskom Wellingtone. Potom im to kapitán radšej nedovolil – a dobre urobil.

Na palube sa neobjavil ani jeden prípad COVID-19. Napriek tomu sa o lodi šírili rôzne nepravdivé správy, že na nej zúri epidémia a v niektorých prístavoch ju ani nechceli prijať a doplniť jej zásoby. Posádka a cestujúci však podľa kapitána fungovali ako rodina a o zábavu mali celý čas postarané. Dokonca vtipkovali, že majú na palube posledné kino na svete, ktoré premieta.

Pochádza z malého sicílskeho mestečka Riposto. Aj jeho otec a dedo boli námorníci. „Je to v mojej DNA,“ povedal pre BBC. Rok slúžil vo vojenskom námorníctve, tri roky na tankeroch a 32 rokov na výletných lodiach. „Celý svet sa izoluje a dodržiava dištanc. U nás to bolo naopak. Stali sme sa rodinou, hostia aj posádka. Spoločný duch bol nádherný,“ dodal kapitán.

Lodný kuchár pochádza zo Srí Lanky. Počas poslednej 19 000-kilometrovej etapy plavby do Európy z lode nik nesmel vystúpiť. Aj na Srí Lanke mohla iba doplniť zásoby. Anura nahral video, v ktorom poprosil premiéra, aby mu dal výnimku a dovolil vystúpiť. Inak by skončil v Európe a nemal by sa ako dostať domov. Nakoniec si ho prišlo vyzdvihnúť srílanské námorníctvo. Dnes je v karanténe na ostrove, ale čoskoro ho pustia domov.

Pre dôchodcu zo švajčiarskeho Bernu to bola 20. plavba. Počas zastávky v Sydney mal mať oslavu 70. narodenín a preto si dlho dopredu rezervoval steakhouse. Namiesto toho sa na Sydney pozeral len z lode, na breh sa nedalo ísť. „Najprv som sa cítil hrozne, ale teraz som vďačný. Na 99,999 % nás to zachránilo pred vírusom,“ povedal. „Mali sme kopec zábavy. Dva bazény, veľa jedla a pitia, telocvičňu, hry, predstavenia, tanec. Našiel som si veľa priateľov,“ dodal.