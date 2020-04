Pandémii koronavírusu sa dalo zabrániť?! Všetko mohlo byť inak, keby...

Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) kritizovala v utorok Čínu za cenzúrovanie informácií o šírení nového koronavírusu ešte v počiatočnom štádiu pandémie.

Riziko globálnej pandémie podľa RSF mohli v tejto ázijskej krajine znížiť či dokonca odvrátiť, ak by vláda rešpektovala slobodu čínskych médií. Informovala o tom spravodajská televízia CNN.

RSF v utorok vydala každoročnú správu, v ktorej monitoruje stav slobody médií v 180 krajinách sveta. Organizácia tvrdí, že autoritárski lídri na celom svete zneužívajú korornavírusovú pandémiu na potláčanie slobody slova a novinárskej práce. Poukázala najmä na čínsku vládu, ktorá nedostatočne upozornila na závažnosť situácie v miliónovom meste Wu-chan, z ktorého sa vírus následne začal šíriť do celého sveta.

"Ak by v Číne existovala slobodná tlač a ak by novinári a informátori neboli umlčaní, k prepuknutiu celosvetovej pandémie vôbec nemuselo dôjsť," uviedla riaditeľka britskej pobočky RSF Rebecca Vincentová. "O slobode slova a médií často hovoríme v teoretickej rovine, no nedávne udalosti ukazujú, ako môže sloboda tlače priamo ovplyvniť naše zdravie," dodala.

Čínski politici počas prvých týždňov šírenia vírusu zľahčovali závažnosť situácie, zatiaľ čo polícia sa zameriavala na jednotlivcov šíriacich "nepravdivé či nepodložené informácie" a akékoľvek správy spochybňujúce oficiálne vyhlásenia vlády neboli publikované. Wuchanský starosta Čou Sien-wang neskôr uviedol, že pochopil rozhorčenie verejnosti, ktorá bola "nespokojná s rozsahom a úrovňou hodnovernosti poskytovaných informácií".

Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang reagoval na kritiku RSF slovami, že RSF mali "vždy hlboko zakorenené predsudky voči Číne a ich zistenia sa preto neoplatí vyvracať".