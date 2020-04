WHO reaguje na podozrenie, že koronavírus vznikol v laboratóriu: Čo zatiaľ vieme, hovorí o jedinom

V súčasnej chvíli sa nedá presne určiť, odkiaľ pochádza koronavírus.

Ochranné opatrenia uvalené jednotlivými vládami je tiež nutné uvoľňovať len postupne, inak hrozí ďalší rozmach nákazy. Ľudia si preto musia zvyknúť na nový spôsob života, aby mohla spoločnosť fungovať, pokiaľ nebude objavená vakcína. Podľa agentúry Reuters to v utorok vyhlásil regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre západné Tichomorie Takeši Kasai.

Kasai uviedol, že ohľadom zdroja koronavírusu teraz nemožno urobiť pevný záver. Dostupné dôkazy však poukazujú na to, že sa nákaza preniesla na človeka zo zvierat. Americký prezident Donald Trump minulý týždeň vyhlásil, že sa jeho vláda snaží určiť, či vírus nevzišiel z jedného z laboratórií v čínskom meste Wu-Chan, kde sa koronavírus potvrdil vlani prvýkrát.

WHO tiež varovala, že všetko uvoľňovanie ochranných spoločenských opatrení musí byť postupné. Ak by sa poľavilo príliš skoro a náhle, mohol by počet infikovaných znovu začať narastať. Ľudia sa preto musia pripraviť na to, že spoločnosť bude fungovať novým spôsobom, kým sa nepodarí koronavírus dostať pod kontrolu.