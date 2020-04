Katastrofický scenár šéfa WHO: To najhoršie je ešte len pred nami

Pandémia choroby covid-19 nie je prekonaná, to najhoršie svet stále čaká. V pondelok to podľa agentúry AP vyhlásil šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Varovanie Tedros vyslovil v čase, keď mnoho štátov, vrátane tých európskych, začalo karanténne opatrenia uvoľňovať. "Verte nám. To najhoršie je ešte len pred nami," povedal Tedros. "Zabráňme tejto tragédii," uviedol. AP poznamenala, že Tedros priamo nezmienil, prečo sa epidémia, pri ktorej sa nakazilo takmer 2,5 milióna ľudí, môže ešte výrazne zhoršiť. Niektorí odborníci však poukazujú na Afriku, kde sa môže nákaza šíriť nekontrolovateľne.

Tedros v pondelok použil prirovnanie ku španielskej chrípke. "Ako chrípka v roku 1918, ktorá zabila až sto miliónov ľudí," povedal. "Teraz ale máme technológiu, môžeme zabrániť pohrome, môžeme takej kríze predísť," dodal. Tedros tiež oznámil, že WHO objednala 30 miliónov testov na zistenie koronavírusu a že ešte tento mesiac začne distribuovať zhruba 180 miliónov chirurgických rúšok. Poznamenal, že v rámci solidárneho programu WHO k testovaniu liekov na koronavírus je cez 600 nemocníc pripravených prijímať pacientov.

Tedros tiež podľa Reuters povedal, že podľa sérologických rozborov sa ukazuje, že aj v tých najpostihnutejších krajinách bola infikovaná len malá časť populácie, zhruba dve až tri percentá.

WHO podľa agentúry AFP v pondelok zdôraznila, že o nebezpečenstve koronavírusu varovala od prvého dňa. "Varovali sme od prvého dňa, že je to diabol, proti ktorému by mali všetci bojovať," povedal Tedros na adresu kritiky zo strany Spojených štátov. "Sme otvorení a nič neskrývame... Chceme, aby všetky krajiny dostali rovnaké informácie okamžite, pretože im to pomáha rýchlo a dobre sa pripraviť... Nielen USA, ale všetky krajiny dostávajú informácie okamžite," prízvukoval šéf WHO, ktorého citoval britský denník The Guardian. Upozornil aj na to, že cieľom WHO je záchrana životov a preto nemá pred nikým nijaké tajomstvá.