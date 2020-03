Katastrofické výhliadky Latinskej Ameriky: Takúto krízu nezažili už desaťročia

Pandémia nového koronavírusu tvrdo zasahuje aj krajiny Latinskej Ameriky.

Podľa najnovších odhadov investičnej banky Goldman Sachs zaznamená ekonomika regiónu Latinskej Ameriky najhlbšiu recesiu od 2. svetovej vojny. Ekonómovia Goldman Sachs odhadujú, že v dôsledku prísnych obmedzení pohybu obyvateľstva, cestovania a aktivity firiem naprieč celým regiónom dôjde v 2. kvartáli "k prudkému zastaveniu" ekonomickej aktivity. Za celý rok potom očakávajú pokles ekonomiky Latinskej Ameriky o 3,8 %, uviedla agentúra Reuters.

Ak by sa odhad potvrdil, bol by to omnoho výraznejší pokles hospodárstva regiónu, než v krízovom roku 2009, keď dosiahol 2,1 %. A prekonal by aj pokles v období dlhovej krízy v Južnej Amerike z roku 1983, keď ekonomika Latinskej Ameriky klesla o 2,4 %.

"Makroekonomické a finančné prostredie Latinskej Ameriky sa neustále zhoršuje, navyše tempom, ktoré región doteraz nezaznamenal," uviedli ekonómovia. Očakávajú, že ekonomika Brazílie klesne v tomto roku o 3,4 %. V prípade mexického hospodárstva počítajú s poklesom o 4,3 % a ekonomiky Argentíny až o 5,4 %.