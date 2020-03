Ako pripraviť motorku na sezónu: Tieto servisné úkony nevynechajte

Niekedy sa stane, že zazimovanie motocykla sa predĺži a vy sa naň z nejakých príčin nedostanete aj niekoľko rokov.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Odborníci z magazínu Auto Motor a Šport pripravili prehľad servisných úkonov, ktoré by ste mali absolvovať. Pokiaľ sa na to necítite vy, zverte sa skúsenému servisu. Základný servis potrebuje pred sezónou každý stroj. Zimu vydrží okrem baterky v podstate všetko, vyhýbajte sa vlhkosti. Preto je lepšia vetraná studená garáž. Dôkladne si vyčistite motocykel. Nájdete skryté poškodenia plastov, rámu, kolies či káblov.

Pneumatiky Otvoriť galériu Pneumatiky Zdroj: AMaS Motocyklové pneumatiky sú odlišné od automobilových a inak sa aj opotrebúvajú. Zima je ideálny čas na kontrolu hĺbky dezénu (min. 1,6 mm) a toho, či na zadnej pneumatike nevznikla v strede rovná plocha s hranami. Pozrite si aj vek vyjadrený skratkou DOT. Za ňou nasleduje týždeň a rok výroby. Po piatich rokoch pneumatika stráca pružnosť a treba ju vymeniť.

Prevádzkové kvapaliny Otvoriť galériu Prevádzkové kvapaliny Zdroj: AMaS Brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina, motorový olej. Výrobca predpisuje každému motocyklu interval výmeny. Berte to vážne a brzdovú kvapalinu vymeňte aspoň každé dva roky, olej podľa počtu najazdených kilometrov. Ak stroj dlho stál, urobte to automaticky, aby znížená kvalita kvapalín nepoškodila motor. Dajte pozor aj na benzín. Do starších motocyklov odporúčame tankovať 100-oktánový benzín, ktorý neobsahuje biozložky. Spolu s kvapalinami vymeňte olejový a po kontrole aj vzduchový filter.