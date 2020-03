Opatrenia kvôli koronavírusu: Zväz hokejistom zatrhol podávanie rúk

Prvý zákaz! Vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa na aktuálnu hrozbu koronavírusu rozhodlo zareagovať podľa vzoru viacerých európskych krajín. Hráčom adresovalo jasný odkaz - džentlmenskému podávaniu rúk po zápasoch je koniec!

K téme koronavírusu a možných dosahov na hokej pod Tatrami zasadla pracovná skupina, zložená zo zdravotnej komisie, bezpečnostných technikov či šéfstva zväzu a všetkých líg. Na koordinačnom stretnutí prerokovali všetky alternatívy, čo robiť, ak sa u nás nákaza potvrdí. „Sme v dennodennom kontakte s Úradom verejného zdravotníctva a takisto sme napojení na Bezpečnostnú radu štátu. Keby sa niečo udialo, budeme mať informáciu z prvej ruky,“ povedal Novému Času generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček, podľa ktorého zatiaľ prišlo od Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) len jedno odporúčanie.

„Ide o to, aby si hráči po zápasoch z preventívnych dôvodov nepodávali ruky, ale len si pozdravne ťukali rukavicami. Teraz to prechádza cez riadiace orgány jednotlivých súťaží smerom do klubov, k rozhodcom aj delegátom, aby toto základné fair-play pravidlo bolo už od najbližších dní nahradené týmto symbolickým gestom,“ dodal s tým, že momentálna situácia u nás je relatívne pokojná a stabilná.

program 6. kola nadstavby

SKUPINA o 1. - 6. miesto

Piatok o 18.00 hod.:

Trenčín - B. Bystrica

Poprad - Košice

Zvolen - Slovan

SKUPINA o 7. - 12. miesto

Piatok o 18.00 hod.:

Detva - Michalovce

- o 18.30 hod.:

N. Zámky - Nitra

- o 19.00 hod.:

Budapešť - Miškovec.