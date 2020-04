Poradca Dávid Hanc o zákulisí Svadby na prvý pohľad: Ako sa vyberali páry do šou?

Je spoluzodpovedný za to, že z neznámych ľudí sa v šou Svadba na prvý pohľad stali manželia. Volá sa Dávid Hanc (38), pracuje ako vzťahový poradca, mentálny tréner a tetovač. Trval na tom, že si musíme tykať, pretože on tak s ľuďmi jednoducho vždy komunikuje.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Aká bola presne tvoja úloha v šou Svadba na prvý pohľad?

Rozprával som sa so všetkými kandidátmi na sobáš, ktorí postúpili do užšieho výberu. Posudzoval som ich ako osobnosti na základe toho, v čom sa vyznám - reči tela, ich vyjadrovaní. Mali sme čisto priateľské rozhovory a na základe toho som si urobil prehľad, kto je aký človek.

Patríš do kvarteta odborníkov, ktorí nakoniec z neznámych ľudí vytvorili tri páry. Zhodli ste sa na nich bez problémov?

Musel som sa až začudovať, že sme sa zhodli skoro vo všetkých pároch. Samozrejme, každý mal prichystanú aj nejakú alternatívu, ale v hlavných pároch sme sa naozaj zhodli. Všetko fungovalo podľa chémie, fyzických predpokladov či genetických testov. Sedelo to a vôbec sme sa nemuseli hádať.

Vysvitlo, že jedna z účastníčok, Lucia, mala v minulosti problémy s drogami a natočila porno. Nedegraduje túto šou na úroveň kontroverzných zoznamiek, ktorých tu bolo už plno?

Vôbec si to nemyslím! Ja však nepozerám televíziu, takže netuším, ako vyzerali iné podobné šou. Počul som teraz, že mala problémy, ale tieto veci mi neboli známe, keď som sa s ňou predtým rozprával. Posudzoval som jej aktuálny stav, nič o jej minulosti som nevedel.

Ako to?

Mojou úlohou bolo posúdiť aktuálny stav potenciálnych ženíchov a neviest, o minulosti sme sa bavili len v súvislosti s predchádzajúcimi vzťahmi. Hodnotil som, či sú vhodní pre vážny vzťah, ako sa cítia, čo robia, a podobne. Takto som pracoval so všetkými.

Ako partnera ste jej vybrali seriózneho chlapa Ivana. Nebolo by možno lepšie spojiť ju s niekým podobne „hriešnym“, kto by ju ľahšie pochopil?

Ona práve potrebuje partnera, ktorý jej ukáže cestu, o ktorého sa môže oprieť. Keby boli vedľa seba dve rebelantské povahy, jeden by letel jedným smerom, druhý opačným smerom. Áno, reálne by sa vedeli pochopiť, no nevedeli by sa uzemniť. To je tá polarita, ktorá sa priťahuje, jeden je pokojnejší, druhý výbušnejší. A ten stred medzi nimi, to je to krásne, čo môže vzniknúť a volá sa to vzťah.

Naozaj úprimne veríš, že veda dokáže spojiť dvoch cudzích ľudí? Že to stačí na fungujúci vzťah?

Áno, pevne tomu verím, inak by som do tejto šou nešiel. Keď mi to bolo predstavené, behali mi v hlave rôzne myšlienky, začal som si zisťovať, čo je to za projekt. Ale dnes za ním stojím a ak tie dvojice budú robiť všetko tak, ako majú, vzťahy im vydržia.

Uvedomuješ si, že ak váš experiment na celej čiare zlyhá, tak môže uškodiť aj tvojej kariére? Že skrátka budeš pred národom na smiech?

Nie, toho sa nebojím. Jedna vec je, či si pasujú, druhá vec sú ich osobné voľby a schopnosti manažovať svoj vzťah. Ja to za nich urobiť nemôžem. Na základe nášho najlepšieho svedomia sme vybrali, kto ku komu pasuje a ako s tým už oni ďalej naložia, to už bude len na nich. To je, ako keby ste niekomu dali Ferrari ako darček - môže na tom jazdiť fantasticky alebo ho rozfláka, lebo si ho nebude ceniť. Je to jeho voľba.

Nie je toto alibistický postoj? Dať od nich ruky preč.

Nemyslím si. Ja som svojimi skúsenosťami prispel k spárovaniu dvojíc. Problémy, s ktorými sa páry počas nakrúcania stretli, už mala v rukách psychologička. Ale odhliadnuc od toho, my ich životy žiť nemôžeme. Každý musíme žiť sám za seba.

Pracuješ ako vzťahový poradca, transformačný kouč a mentálny tréner? Ako si sa k tomu dostal?

Tak, že som najskôr naozaj všetko stratil. V tridsiatke som sa rozišiel so snúbenicou, s ktorou sme spolu boli sedem a pol roka a tesne predtým som stratil aj prácu vo Viedni. Zostal som s jedným nájmom zaplateným dopredu a s piatimi eurami vo vrecku v prázdnom byte a nemal som kam ísť. Dva mesiace som plakával do vankúša, bolo mi samého seba ľúto. Nikto sa mi neozval, nikto z kamarátov ma nezavolal na pivo, a tak som pochopil, že pomoc zvonku nepríde. Napísal som si preto zoznam vecí, ktoré v živote chcem. Bola tam prakticky len jedna položka - žena. Uvedomil som si, o. k., keď chcem ženu, musím na sebe začať pracovať. Preto som začal študovať rôzne videá na internete, čítať si knihy, zaplatil som si koučingy a začal som sa vzdelávať v smere, ako baliť ženy. Postupne sa to nabaľovalo a uvedomil som si, že osobnostný rast a pomoc ľuďom je presne mojím cieľom. Vždy sa dá odraziť od dna, postaviť sa na nohy a začať odznova.

Tvoj súkromný život je takpovediac príkladný?

Určite. Mám fantastickú manželku, 15-mesačného syna, môžem hrdo povedať, že som dosiahol, čo som chcel.

Stále aj profesionálne tetuješ?

Áno, už to bude trinásť rokov, čo sa tetovaniu venujem dennodenne. Súvisí to aj s mojou prácou vzťahového poradcu - keď človek sedí dve-tri hodiny v mojom tetovacom kresle, tak sa otvorí a porozprávame sa o všetkých možných témach.

Dá sa na Slovensku uživiť ako vzťahový poradca či mentálny tréner?

Áno, samozrejme, aj keď my zatiaľ nie sme zvyknutí platiť za takúto pomoc. Človek, keď ide do posilňovne, samozrejme, objedná si trénera, lebo nevie, ako narábať so závažiami. Ale keď ide do vzťahu, tiež často nevie, ako komunikovať s partnerom či s partnerkou. A práve tí, ktorí narazia na nejaký problém, začnú vyhľadávať pomoc a môžu naraziť aj na mňa.

S čím za tebou ľudia najčastejšie chodia?

Rozvod, respektíve rozchod. Rozchody sú u mladšej generácie pod tridsať, rozvody u starších. Toto riešim skoro na dennodennej báze.