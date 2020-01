Ostré slová Sagana na stav súčasnej cyklistiky: Je to veľká anarchia!

Slovenský cyklista Peter Sagan (30) prezradil, čo si myslí o súčasnej cyklistike.

Slovenská cyklistická hviezda mala v štvrtej etape pretekov Vuelta a San Juan v Argentíne na dosah pódiové umiestnenie. Peter Sagan však napokon obsadil konečné štvrté miesto.

"Všetko je to v podstatne stále rovnaké. Musíte si vybudovať základ už počas zimnej prípravy a teraz pracovať na intenzite. Neštartoval som v Austrálii, no pripravoval som sa v Monaku. Toto sú moje prvé preteky, po ktorých budem pokračovať vo výškovom trénigovom kempe," povedal Peťo pre portál cyclingnews.com.

"Cítim tiež, že som sa zmenil. Viac sa sústredím na dôležité podujatia, než na menšie preteky. Nie je možné makať od januára do novembra na rovnakom leveli. Je lepšie sa zastaviť a pripraviť sa na dôležité preteky. Myslím, že to prichádza s vekom. Som šťastný, za to, čo som dosiahol a vybojoval," dodal držiteľ rekordných 7 zelených dresov z prestížnych pretekov Tour de France.

Tourminátor to v profesionálnom pelotóne ťahá už viac ako desať rokov. Vie teda najlepšie posúdiť ako sa súčasná cyklistika mení. "Keď porovnáte cyklistiku spred desiatich rokov, keď som začínal, bolo to iné. Štýl pretekania je viac agresívny. Nie je to ako predtým, keď každý tím mal lídra na časovku, šprint alebo klasiku, ako Boonen či Cancelarra. Teraz je to veľká anarchia," uzavrel Sagan.