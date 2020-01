Haraslínove úprimné slová po prestupe: Som tam, kde som chcel byť

Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín v závere zimného prestupového obdobia zmenil dres. Bratislavský rodák zamieril z Lechie Gdansk do talianskej najvyššej súťaže Serie A, na spolupráci sa dohodol so Sassuolom.

"Som rád, že som tam, kde som chcel byť. Vrátil som sa do Talianska. Tých skoro päť rokov v Poľsku bolo krásnych. Ďakujem spoluhráčom, funkcionárom, ako aj fanúšikom Lechie. Cez víkend ešte v drese Sassuola nenastúpim, no potom sa už zapojím do tréningového procesu môjho nového klubu. Budem makať, aby som sa čím skôr zapracoval do zostavy. Urobím všetko pre to, aby sa nám darilo, aby Sassuolo išlo v tabuľke vyššie,“ povedal Haraslín podľa webu CSM-Agency.

V drese aktuálne siedmeho tímu poľskej Ekstraklasy odohral Haraslín v prebiehajúcej sezóne 18 ligových zápasov, v ktorých strelil dva góly a na ďalšie štyri prihral. Tri štarty s bilanciou gól a asistencia si pripísal v Poľskom pohári, v Poľskom superpohári skóroval dvakrát v jednom stretnutí a v dvoch súbojoch predkola Európskej ligy sa nepresadil. Mladý reprezentant má skúsenosti s talianskym futbalom, pretože v minulosti pôsobil v Parme a pripísal si dva štarty v Serie A. V mládežníckej Primavere odohral za rovnaký tím 29 zápasov s bilanciou 11 gólov.

"Lukáš prichádza do tímu Serie A na polročné hosťovanie s opciou na prestup s trojročnou zmluvou. Som veľmi rád, že vyšiel tento prestup. Boli to náročné rokovania, keďže Lechia Gdansk ho nechcela pustiť. Navyše, o Lukáša mali záujem viaceré tímy, napríklad aj Standard Liége. V piatok ráno sme pricestovali do Talianska z Turecka, kde bol Lukáš na sústredení s Lechiou. Po absolvovaní zdravotných testov sme dotiahli jeho presun do Sassuola. Mali sme náročný záver prestupového obdobia. Som rád, že za posledné tri dni sme zrealizovali tri prestupy: Roba Maka do Konyasporu, Filipa Oršulu do Dinama Tbilisi a dnes Lukáša Haraslína do Sassuolo,“ povedal riaditeľ riaditeľ CSM-Agency Juraj Vengloš.