Smutný osud slovenskej legendy: Hokejová hviezda zabudnutá na úrade práce

Sláva pominula, prišli problémy! Na ľade pôsobil Peter Slanina (60) suverénne a fanúšikov udivoval vycibrenou technikou. Najväčšiu slávu zažil v drese Košíc, v ktorom získal dva federálne tituly a stal sa najproduktívnejším obrancom ligy. Úspech zopakoval aj vo fínskom Kuopiu.

Potom začal trénovať, no po vyhadzove sa dni hojnosti pominuli a dnes živorí. Na úrade práce je už tretí rok a márne sa snaží nájsť si robotu. Rodený Banskobystričan spomína na roky v drese VSŽ Košice len v do­brom. „Kariéru som ukončil v roku 1993 po zranení vo Fínsku. V Košiciach mi núkali 9-mesačnú zmluvu s mesačnou odmenou 20-tisíc v hrubom, čo je dnes zhruba 660 eur, tak som radšej nepokračoval. Dostaval som dom a nerobil zo seba šaša,“ spomína Slanina na koniec kariéry a dodal, že za mužov hral od 16-tich rokov v Banskej Bystrici a o dva roky už nastupoval vo federálnej lige!

Pripomenul, že mu bolo jedno, s kým hral. „Patril som k tým dominantným, ktorí tvorili hru.Spomeniem aj pánov Jánov Selveka, Faitha i Šterbáka,“ hovorí hokejová legenda, ktorú v produktivite medzi obrancami sotva niekto prekoná. V časoch, keď hrával, sa do štatistík dlho zapisoval iba jeden nahrávač, no napriek tomu figuruje v štatistikách ako najproduktívnejší obranca.

Divný vyhadzov

Keď sa po zranení vrátil z Fínska na Slovensko, nepríjemne ho prekvapila ponuka Košíc, a tak sa radšej rozhodol s hráčskou kariérou seknúť. Časom však začal trénovať a po Michalovciach či Žiline sa dohodol aj s Košicami. Momentálne je však už 3 roky bez práce a nechodí ani na hokej. „Nebaví ma to. Asi pred dvoma rokmi som bol na zápase v Steel aréne a po prvej tretine som odišiel, lebo ma hokej neoslovil,“ prezradil. Bývalého špičkového obrancu veľmi zamrzelo, že si pri jeho decembrovej oslave narodenín naňho v Košiciach nespomenuli.

„Veď som tu odohral desať rokov. V Kuopiu, kde som pôsobil len tri roky, sa správa, že mám 60, objavila na klubovej stránke,“ dodal trpko. Slanina si počas kariéry niečo nasporil, no už tri roky je na úrade práce a ako hovorí - nežije, ale len prežíva. „Do predčasného dôchodku, ak mi vôbec vyjde, by som mohol ísť až o 10 mesiacov. Žijem z úspor a skromne. Dnes je zvláštna doba, z Košíc som bol ako tréner vyhodený na základe anonymného listu a má to súdnu dohru s klubom,“ dodal smutne bývalý reprezentačný obranca.





Peter Slanina (60)

- V roku 1984 draftovaný Toronto Maple Leafs

- V drese Československa odohral 54 zápasov (4 góly)





Československá liga

1978/80 VSŽ Košice

1980/82 Dukla Trenčín

1986/89 VSŽ Košice

- 451 zápasov, 121 gólov, 150 nahrávok, 2x majster 1x striebro a bronz





Fínska liga

1989/92 KalPa Kuopio

1992/93 Tu To Turku

- 140 zápasov, 31 gólov, 64 nahrávok





Tréner

- Michaloviec, Spišskej Novej Vsi, Žiliny, Banskej Bystrice a Košíc