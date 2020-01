Matečná o situácii v Kežmarku: Obchádzková trasa cez Vysoké Tatry je neakceptovateľná

Obchádzková trasa cez mesto Vysoké Tatry a Tatranský národný park (TANAP) pre opravu mosta v Kežmarku je podľa podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej (SNS) neakceptovateľná.

Uviedla to na sobotňajšom (18. 1.) rokovaní s primátorom Vysokých Tatier Jánom Mokošom. Riešením by mohol byť prejazd cez cesty Vojenského obvodu Javorina. TASR o tom informoval hovorca rezortu Vladimír Michalík.

Podľa Matečnej by tisícky kamiónov ohrozili životy ľudí v Tatrách, spôsobili by vážne poškodenie cestných komunikácií, ohrozili by najstarší národný park a priamo v sezóne plnej turistov úplne zablokovali cesty v Tatrách. "A čo v prípade nehody kamióna? Ako sa budú presúvať záchranné zložky? Technický stav Cesty slobody nie je konštruovaný na také zaťaženie, ani riziká," povedala s tým, že spolu s ministrom obrany Petrom Gajdošom (SNS) pracujú na riešení tejto situácie.

"V Kežmarku mohli nájsť aj iné riešenia, napríklad postaviť dočasný most, prípadne zvoliť inú obchádzkovú trasu. Súčasné presmerovanie kategoricky odmietame. Rozhodli o nás a bez nás. Toto riešenie vážne ohrozuje ľudí vo Vysokých Tatrách," povedal Mokoš.

Riešenie prejazdu cez cesty Vojenského obvodu Javorina po konzultáciách vidia ako priechodné aj minister Gajdoš i generálny riaditeľ štátneho podniku Vojenské lesy a majetky Ján Jurica.

Obchádzkové trasy pre nákladnú dopravu v súvislosti s havarijným stavom mosta na ceste I/66 v Kežmarku začnú platiť od pondelka 20. januára od 10.00 h. Cez Vysoké Tatry tak budú môcť prechádzať len vozidlá dopravnej obsluhy. Nákladná a tranzitná doprava nad 18 ton zo smeru od Starej Ľubovne a okolia bude odklonená v smere na Prešov cez Sabinov. Obchádzková trasa pre smer od Popradu a z Kežmarku a okolia bude vedená po cestách prvej a druhej triedy, a to na trase Kežmarok - Spišská Belá - Tatranská Kotlina - Tatranská Lomnica - Starý Smokovec - Poprad. Dopravné obmedzenie bude platné do postavenia provizórneho premostenia cez rieku Poprad v Kežmarku. Rekonštrukciu problémového mosta začnú cestári najskôr v druhej polovici roka. Prešovský samosprávny kraj (PSK) akceptoval pondelkové (13. 1.) rozhodnutie krízového štábu. Voči nemu sa okrem samosprávy vo Vysokých Tatrách ohradili aj ochranári.