Nie je to tak zložité, ako sa zdá: 6 tipov na výchovu skvelých detí

Každý rodič rád počuje chválu na svoje deti. A na ich vychovanosť a slušné spráavanie obzvlášť. Ale ako dosiahnuť, aby z vašich detí vyrástli vychovaní, pozitívni a zodpovedne uvedomelí ľudia? Detská psychologička pre magazín Bild prezradila šesť jednoduchých stratégií. Skúste si ich osvojiť!

1. Nevytvárajte také pravidlá, ktoré neviete doma presadiť

Dávajte si pozor na to, aké sľuby dávate svojim deťom a dodržujte ich. Takto budete pre vaše dieťa predvídateľní a ono nebude mať dôvod skúšať, či myslíte vaše pravidlá naozaj vážne. Ak mu oznámite dôsledky jeho nesprávneho správa, buďte dôslední a dodržte ich.

2. Buďte empatickí

Keď neviete, ako by ste mali reagovať, využite vašu schopnosť vcítiť sa. Tak sa budú vaše deti cítiť chápané. Empatiou preukazujete rešpekt jeho pocitom, ukazujete, že skutočne načúvate a snažíte sa ho pochopiť. Pochopenie zložitej situácie ale neznamená, že musíte nájsť riešenie problému vášho dieťaťa. Ak sa dieťa hnevá, že sa musí v aute pripútať, ukážte mu pochopenie pre jeho pocity, ale nepovoľte mu ísť bez bezpečnostného pásu.

3. Žiadne ALE

ALE je negatívne slovo, ktoré môže vyostriť konflikt. Veta ,,Chápem, že si smutný, ale...“ neznie dôveryhodne. To slovko ALE znižuje váš súcit. Skúste radšej použiť: napríklad pravda, isto, aj, a.

4. Žiadne negatívne vety

Vety ako ,,privádzaš ma do šialenstva“ alebo „dievčatá/chlapci takéto veci nerobia“ vyvolávajú pocit hanby, strachu alebo viny. A pred takými by ste sa mali snažiť vaše dieťa chrániť. Diera v obruse, ktorú vystrihlo vaše 6-ročné dieťa, vás síce môže privádzať do šialenstva, ale nie je správne mu to povedať. Uvedomte si, že dieťa chcelo týmto konaním len prilákať pozornosť a otestovať hranice.

5. Ospravedlňte sa, ak ste urobili chybu

Priznať si chybu znamená prevziať zodpovednosť. Nepodrýva to vašu autoritu, naopak, ukazuje to vaše sebavedomie. Ak stratíte trpezlivosť v stresujúcej situácii a nakričíte na vaše dieťa, ospravedlňte sa a vysvetlite vaše správanie: ,, Mal som náročný deň, je mi ľúto, že som na teba kričal.“

6. Nechajte dieťa podstúpiť (malé) riziká

Ktorá aktivita je hodná podstúpenia rizika? Keď sem-tam podstupujete riziko, vaše dieťa sa tiež učí občas riskovať a rozpoznáva tak úžitok daného konania. Nechajte svoje dieťa ísť samé ku kamarátovi, ak nebýva ďaleko. Vaše starosti, že prechádza cez cestu, alebo ho niekto unesie, sú oveľa menej dôležité ako samostatnosť, ktorej sa vaše dieťa počas tejto slobody učí.