Gáborík chce byť so Surovcovou pri pôrode: Tanečnica prezradila, koľko plánujú detí

Jedným neskončia! Manželia Marián (37) a Ivana (33) Gáboríkovci si svoje súkromie vždy strážili a len neradi sa k nemu vyjadrovali. Inak tomu nebolo ani v prípade Ivaninho tehotenstva, keď dlho zatĺkali, že sa ich rodina rozrastie.

Nakoniec to však prostredníctvom sociálnej siete priznali a zdá sa, že dvojici sa plnia všetky ich sny. S vytúženým dieťatkom na ceste párik premýšľa aj nad budúcnosťou a ako bývalá tanečníčka prezradila, pri jednom dieťati by rozhodne zostať nechcela.

Marián a Ivana sú jedným zo stabilných párov nášho šoubiznisu, keď spolu randili šesť rokov a dva roky na to si povedali áno v luxusnom kaštieli v Tomášove neďaleko Bratislavy. Onedlho sa ich rodina rozrastie o nového člena. O tom, že k manželom má priletieť bocian, pritom informoval Nový Čas ešte v novembri, no ani jeden z páru sa k tomu vyjadrovať nechcel a správu nám nepotvrdili. Budúci rodičia zrejme čakali len na správnu chvíľu a tá prišla v polovici decembra, keď sa Marián a Ivana pochválili krásnou snímkou, kde hokejista hladí svojej polovičke tehotenské bruško.

„Sme požehnaní, že sa staneme rodinou,“ napísala veľavravné slová k snímke aj Ivana. Ako sme sa od samotnej Ivany dozvedeli, ich rodina by rozhodne nemala zostať len pri trojčlennej verzii a budúca mamička by chcela svojmu nenarodenému potomkovi dopriať ďalších súrodencov. „Celý život som si hovorila, že chcem tri deti. A tak nejak to prestriedať - chlapec, dievča, chlapec alebo naopak,“ povedala Novému Času Ivana, ktorú k rozhodnutiu vedú najmä krásne spomienky z jej detstva a dospievania. „Lebo ja mám dvoch bratov, takže som v podstate z veľkej rodiny,“ dodala nadšená blondínka.

Bude pri pôrode

Ivana by pritom mala rodiť už na jar a zdá sa, že na to nebude sama, ale manžel bude pri nej verne stáť. Pri otázke, či bude pri pôrode, totiž v podcaste Boris A Brambor, ktorý nahráva Gáborík s Borisom Valábikom, zaznela istá odpoveď: „Určite áno.“ Rovnako aj poznanie pohlavia dieťatka si dvojica nenechá ujsť. „Radi by sme chceli vedieť skôr pohlavie, aby sme mohli rozmýšľať nad menom,“ dodal Marián, ktorý pre zdravotné problémy chýba na ľade už druhú sezónu. Aj to má však svoje výhody a majster puku sa tak môže sústrediť na svoju rodinu a pripraviť sa na novú úlohu otca. „Samozrejme, že by som chcel vychovávať naše dieťa najlepšie, ako sa dá,“ dodal na záver šťastný športovec.