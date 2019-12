Žena nachytala manžela, ako sa bozkáva s jej sestrou: Odpustila mu a vtedy prišla tvrdá rana

Lindsey Clarke (41) z Veľkej Británie nachytala svojho manžela pri bozkávaní sa s jej staršou sestrou Sarah. Rozhodla sa mu odpustiť, avšak on spravil niečo, čo nečakala.

Jej manžel Wayne si urobil po svojom a napriek tomu, že ho manželka ľúbila a odpustila mu, zbalil si tašky a odsťahoval sa. Ako uvádza portál Mirror, netrvalo mu to ani mesiac a presťahoval sa k manželkinej staršej sestre.

Lindsey bola spočiatku rada, že manžel a jej staršia sestra spolu dobre vychádzajú. Sarah bývala kúsok od nich a často dobehla len tak na šálku čaju a pokecať. „Sarah bola viac ako len moja veľká sestra, bola moja najlepšia kamarátka a veľmi dobre vychádzala s mojím manželom Waynom. Boli priatelia ešte predtým, ako sme sa spoznali. Všetci sme boli jedna veľká, šťastná rodina. Dokonca sme spolu trávili sviatky,“ opisuje ich vzťahy Lindsey.

„Wayne bol láskou môjho života a hoci som mala malé deti z predchádzajúceho vzťahu, prijal ich a vychovával ich ako vlastné. Boli sme tím a hoci sme počas tých rokov mali nejaké stúpania a pády, svoj život bez neho som si nevedela predstaviť,“ hovorí zaľúbená Lindsey. Jedného dňa prišla Lindsey k sestre, aby jej priniesla psa z prechádzky a uvidela niečo, čo ju šokovalo.

Spočiatku nevedela svojho manžela a sestru nájsť. „Wayne a Sarah boli v kôlni. Bozkávali sa. Keď som vošla dovnútra, spadla mi sánka a v tej chvíli sa mi rozbil celý svet. Ich zrada ma tak zasiahla, že som na chvíľu stratila reč. Vyprskla som: ,Vážne?´ Predtým, ako mi stihli čokoľvek povedať, som sa otočila na päte a odišla som. Potrebovala som od nich odísť,“ opisuje zlomový životný moment Lindsey.

„Bolo to len jednorazové. Bol to iba bozk, nič iné sa nestalo. Už sa to nikdy nezopakuje,“ prosíkal ju Wayne a vtedy ho Lindsey udrela do tváre. „Vyzeral šokovane, ale bola som tak nahnevaná, že som sa nedokázala udržať,“ opisuje Lindsey. Nakoniec im obom odpustila a navrhla, že za tým urobia hrubú čiaru. Ale približne o mesiac si Wayne zbalil tašky a odišiel.

„Je mi to ľúto, ale opúšťam ťa. Našiel som si byt a sťahujem sa. Končíme,“ zneli jeho slová a odišiel. Tvrdil, že neodišiel kvôli inej žene, ale kvôli alkoholizmu, ktorým jeho manželka trpela. Lindsey sa snažila s ťažkou situáciou vyrovnať a začala piť ešte viac. Týždeň strávila v nemocnici a za ten čas ju ani jeden z nich nekontaktoval. To, že Wayne žije s jej sestrou jej oznámila jej dvojička. „Sarah a Wayne sú spolu,“ povedala.

Manželovi sa snažila volať, ale nezdvíhal jej telefón. „Keď som ich videla spolu na rodinnej oslave, bolo to, akoby sa mi posmievali. Wayne požiadal o rozvod z dôvodu neprimeraného správania. Odvtedy som ho nevidela a Sarah som videla iba raz.

„Všetko, čo sa stalo, je len kvôli jej konaniu a ja sa k tomu už neplánujem vrátiť. Nechcem, aby sme mali znovu problémy. Som na 100% šťastný. Táto časť môjho života sa skončila a posunul som sa ďalej. Mám jednoduchší život, ľahší život a menej stresu,“ opisuje svoj život podľa Mirroru Wayne.