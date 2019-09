Manželia po roku anulujú sobáš: Muž sa priznal, že je gay, čo nasledovalo potom, nečakal ani vo sne

Dvadsaťpäťročný konzervatívny politik Scott Smith zo Škótska má na svojom profile na Facebooku veľa fotiek, na ktorých žiari ako ženích na svadbe s tridsaťročnou Jo Turnerovou.

Po uzavretí sobáša si dokonca zmenil priezvisko na Turner-Smith. Počas dvanástich mesiacov manželstva si obaja začali plne uvedomovať, že prirodzenú sexualitu neprekonajú. Scott tak postupne odhalil svojej žene, že je gay. Tá to prijala s veľkou úľavou, pretože sa medzitým zamilovala do ženy. Dvojica teraz plánuje, že o tom napíše scenár k filmu.

Manželia tak požiadali súd o anulovanie sobáša. Dohodli sa na tom ako priatelia, ktorí stále spoločne vyrážajú večer žúrovať do baru, ale už nie len dvaja. Jo berie so sebou svoju priateľku Wendy. Scott zatiaľ partnera nemá. Anulovanie tak zapili zatiaľ len v trojici.

"Dnes sme si užili parádny deň, keď sme podpísali anulovanie sobáša. Obaja sme zistili, že sme homosexuáli. Užite si to pán sudca. Scenár k filmu dodáme budúci rok, "vtipkovala Jo na Twitteri.

Dvadsaťpäťročný Scott sa angažuje ako konzervatívny politik. V škótskom Dundee bol dokonca zastupiteľom. "Písal som a mazal tento príspevok asi tisíckrát, ale je to tak, som gay. Všetci, komu som to už povedal, boli úplne úžasní, a tak som teraz vďačný, že to vedia. Veľmi sa teším na to, čo v mojom živote nastane ďalej, "napísal Scott na svojom profile na Twitteri.