Jennifer Aniston opäť vyvolala ošiaľ príspevkom na Instagrame: Fotka dostala 2 milióny lajkov

Jennifer Aniston je jedna z mála celebrít, ktorá si len v nedávnej dobe vytvorila účet na Instagrame. Dlho to vyzeralo tak, že bývalá hviezda seriálu Priatelia sa sociálnym sieťam vyhýba. Krátko po oslave 50. narodenín sa aj ona pridala k užívateľom Instagramu.

V porovnaní s inými celebritami Jennifer nepridáva často príspevky, no keď už niečo "postne", stojí to za to. Ako informuje VT, tento týždeň potešila milióny sledovateľov pridaním fotky z jej detských čias.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Na fotke ju vidíme, keď mala 4-5 rokov, oblečenú v pletenom svetri a čiapke. S jej zlatými kučierkami a jamkami v lícach sa so záujmom pozerá von oknom. "Kalifornské dieťa s čiapkou (určite som si priala sneh)," pripísala. Záber si za pár dní vyslúžil od jej priaznivcov takmer 2 milióny lajkov.

Záľuba v pohodlných pletených veciach jej očividne ostala dodnes. V októbri pridala fotku vo vlnenom svetri s klobúkom, ponožkami, šľapkami a bez nohavíc. Na zábere je obklopená štylistami. K fotke pripísala citát z romantickej komédie Notting Hill."Som len dievča... s účesom a mejkapom. Štylistom. Fotografom. Osvetľovačmi, ventilátorom, rekvizitami a počítačom...ktoré chce, aby si si myslel, že som sa takto zobudila."

Jej úplne prvým príspevkom na Instagrame bola fotka s jej kolegami zo seriálu Priatelia. "A teraz sme priatelia aj na Instagrame. Ahoj Instagram," napísala.