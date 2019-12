Domácnosti čaká zdražovanie elektriny, plynu aj tepla: 13 tipov, ako ušetriť na energiách

Ceny za energie od budúceho roka stúpnu. Za elektrinu, plyn či vodu tak budeme znovu platiť viacej.

Vykurovanie, svietenie či fungovanie chladničky bude zase o niečo drahšie. Zvyšovanie cien však nemusí zaťažiť váš rodinný rozpočet. Odborníci radia, ako skrotiť výdavky za energie a neplatiť aj napriek rastu cien viac. Niektoré opatrenia nestoja ani euro, iné si vyžadujú nemalé výdavky.

1. Regulujte teplotu v izbách

Dodržujte odporúčané teploty v jednotlivých miestnostiach. Najteplejšou miestnosťou by mala byť kúpeľňa (23 až 34 °C), po nej obývačka, kuchyňa a detská izba (20 až 21 °C). Ľudské telo je prispôsobené na spánok v chladnejšom prostredí, spálňa preto môže byť o čosi chladnejšia (18 až 19 ° C ) . Najchladn e j š i e miestnosti by mali byť chodby a predsieň, pretože v nich trávime najmenej času a nie je nutné ich veľmi vykurovať.

2. Odvzdušňujte

Hoci sa vám to môže zdať ako banalita, vzduch v radiátore môže vaše náklady zvýšiť až o 15 %.

3. Vráťte teplo do miestnosti

Natiahnutím reflexných fólií za radiátory docielite, že teplo sa bude odrážať späť do miestnosti a nebude pohlcované stenami. Ich inštaláciu zvládnete aj sami, buďte však precízni.

4. Termohlavice

Termohlavice namontované na radiátoroch udržiavajú prednastavenú teplotu v miestnosti. Vďaka nim môžete ušetriť 10 až 15 % energie. Pomôžu vám aj pri nastavovaní teplôt v rôznych teplotných zónach vo vašom byte či dome.

5. Zateplite a vymeňte okná

Investícia do zateplenia a kvalitných okien či dverí sa vám časom určite vráti. Práve tie totiž spôsobujú najväčšiu stratu tepla. Kvalitné okná a dvere dokážu znížiť tepelné straty v dome o 25 až 35 %, v byte dokonca až do 45 %.

Tip:

Ak nemáte dostatok financií na výmenu okien, úniky môžete dočasne utesniť tesniacou páskou.

6. Kotol vyčistite

Ak bývate v rodinnom dome, pravdepodobne kúrite vlastným kotlom. Udržujte ho v dobrom technickom stave, odvďačí sa vám úspornou prevádzkou. Nezabúdajte pred každou vykurovacou sezónou vyčistiť zanesené plochy výmenníka tepla.

7. Rúru vypnite skôr

Otváraním dvierok počas pečenia sa stráca 20 % tepla, predhrievanie pred pečením spotrebuje až 17 % energie (odporúčame rúru vypnúť 10 minút pred ukončením pečenia – ušetríte 3 eurá ročne).

8. Svieťte úsporne

Ak svietite denne od 18.00 do 23.00 a namiesto obyčajnej 100 W žiarovky používate úspornú LED žiarovku, je úspora až 24 eur ročne.

9. Chladnička s mrazničkou

Podiel chladničky a mrazničky na celkovej spotrebe domácnosti predstavuje až 26 %. Spotrebu elektriny okrem ďalšieho navyšuje aj námraza vnútri chladiaceho či mraziaceho priestoru. Námraza hrubšia ako päť milimetrov zvýši spotrebu až o 30 percent.

Príklad: Väčšia chladnička s mrazničkou v energetickej triede A+ má ročnú spotrebu do 40 eur. Námraza môže zvýšiť spotrebu až o 100 % a defi nitívne poškodiť chladiaci okruh.

10. Vetranie časujte

Nenechávajte okná otvorené príliš dlho, dovolíte tak stenám vychladnúť a ich opätovné zohrievanie bude zdĺhavé a energeticky neúsporné. Dĺžka vetrania by nemala presiahnuť 15 minút a mala by sa skracovať v závislosti od klesajúcej vonkajšej teploty.

11. Žehlite suchú bielizeň

Neodporúčame žehliť veľmi vlhkú alebo presušenú bielizeň. Ušetríte tak až 40 % energie (náklady na žehlenie nie sú pritom zanedbateľné – ak žehlíte 3 hodiny za týždeň, ročná spotreba je 72 eur).

12. Z kanvice odstráňte kameň

Treba myslieť na pravidelné odstraňovanie vodného kameňa v kanvici. Nevyčistenie má za následok zvýšenú spotrebu a dlhší čas varenia. Priemerná spotreba za rok je 12 eur (pri pustení 2 x za deň).

13. Spotrebiče vypínajte

Nenechávate TV, počítač v tzv. stand by režime. Konkrétny príklad – ak denne pozeráme TV 3 hodiny (40-palcový prijímač), je celková ročná spotreba 10 eur. Pri úplnom vypínaní TV (nie standby režim) sa dá z týchto nákladov ušetriť 0,60 eura.

Rast cien v roku 2020

Elektrina: + 7,63 %

Plyn: + 3,95 %

Teplo: + 1,90 %

Vodné stočné: + 1 % (Zdroj:URSO)