Odborník radí raz za dva roky skontrolovať všetky svoje zmluvy: Ušetriť môžete aj stovky eur

Uzatvoriť poistku či si zobrať pôžičku a nestarať sa je to najhoršie, čo môžete pre svoju peňaženku urobiť.

Všetky zmluvy by ste si mali z času na čas skontrolovať a zistiť, či sa nezmenili podmienky a vy nemôžete ušetriť. Odborník vysvetľuje, prečo je to dôležité, ale aj to, na čo treba myslieť pri vzťahu s bankou či poisťovňou.

Zmluva s poisťovňou alebo bankou je spravidla na obdobie viacerých rokov. Za toto obdobie sa môže zmeniť množstvo faktorov vplývajúcich nielen na výšku platby ale aj na to, čo od danej služby či produktu očakávate. Všetky zmluvy, čo máte, by bolo potrebné aspoň každé dva roky skontrolovať.

„Kontrolou zastaralých zmlúv môžete v rodinnom rozpočte ušetriť desiatky, v niektorých prípadoch aj stovky eur mesačne. No nielen okamžitá peňažná úspora je dôležitá,“ uviedol Zoltán Čikes, odborník na financie FINGO.SK. Ako doplnil, ak máte, napríklad, životnú poistku staršiu ako 5 rokov, môže sa pokojne stať, že vám v prípade vážnej choroby alebo úrazu v súčasnosti vôbec nepomôže. Či máte svoje peniaze odložené na nevýhodnom bankovom produkte. S upratovaním v zmluvách vám môže pomôcť odborník.

5 dôvodov na poriadok

Zoltán Čikes, odborník na financie FINGO.SK

1. Finančný trh sa mení

Banky a poisťovne sa prispôsobujú potrebám klientov, upravujú svoje produkty, alebo spájajú viaceré do jedného. Zároveň prinášajú úplne nové, ktoré predtým neexistovali.

2. Vaša situácia sa mení

Možno už nie ste single a máte rodinu. Alebo ste zmenili zamestnanie, zarábate viac, samozrejme, ste zostarli a môžete trpieť nejakým ochorením. To všetko sú dôvody, pri ktorých sa oplatí pozrieť na vaše poistky, prehodnotiť výhodnosť úverov či možnosti sporenia.

3. Úroky sa znížili

Hypotéky a pôžičky sú dnes oveľa výhodnejšie ako v minulosti, a tak by ste ich refinancovaním alebo konsolidáciou (čiže spojením viacerých úverov do jedného) dokázali výrazne ušetriť.