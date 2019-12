Búrlivá hádka Jennifer Garner a Bena Afflecka: Exmanželom praskli nervy na ulici

Zdá sa, že majú opäť problémy! Exmanželia Jennifer Garner (47) a Ben Affleck (47) sa aj po rozvode snažili spolu dobre vychádzať kvôli deťom. Nedávno im však praskli nervy a paparazzovia ich pristihli pri tom, ako sa na ulici hádajú.

Jennifer a Ben sa zosobášili v roku 2005 po ročnej známosti. Majú spolu tri deti – Violet (14), Seraphinu (10) a Samuela (7). Dlhé roky boli ukážkovým párom a každý si o nich myslel, že budú spolu už navždy. Potom však známeho herca harmonický život omrzel a podviedol hnedovlásku s opatrovateľkou. Jen preto podala žiadosť o rozvod. Bena ovládli výčitky a vrátil sa k alkoholu, ktorému holdoval v minulosti už viackrát.

Napriek tomu, že to medzi hercami nedopadlo veľmi dobre, zostali aspoň priateľmi. Viackrát šli spolu zaviezť deti do školy, v nedeľu ich vzali do kostola a takisto spolu trávili všetky sviatky. Jednoducho chceli, aby ich rozvod nijako nepocítili a hrali sa na veľkú a šťastnú rodinu. Až doteraz. Exmanželov pristihli pri búrlivej hádke pred herečkiným domom. Nikto nevie, na čom sa nepohodli, no jedno je isté. Muselo ísť o niečo vážne, keď­že obaja boli veľmi rozčúlení a rozhadzovali rukami napriek tomu, že sa na nich okoloidúci zvedavo pozerali.

