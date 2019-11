Slovanisti po rozhodujúcej prehre: Greif hovorí o kontroverziách, Šporar ľutuje jeden moment

Futbalisti Slovana Bratislava nepostúpili do ďalšej fázy Európskej ligy UEFA 2019/2020. Vo štvrtkovom dueli na pôde Besiktasu Istanbul prehrali 1:2, v priebežnej tabuľke sú na treťom mieste so štyrmi bodmi.

Ďalej zo skupiny postúpili Sporting Braga a Wolverhampton Wanderers, ich štvrtkový vzájomný súboj sa skončil remízou 3:3.

Slovan viedol vo Vodafone Aréne po góle Erika Daniela z 35. minúty, po prestávke domáci vyrovnali zásluhou Enza Roca. O triumfe Besiktasu rozhodol v nadstavenom čase z penalty striedajúci Adem Ljajič. S tohtoročnou pohárovou Európou sa Slovan rozlúči vo štvrtok 12. decembra v domácom zápase s Bragou.

Hlasy po zápase:

Dominik Greif, brankára Slovana /zdroj: RTVS/: "Je to škoda, Prvý polčas sme mali výborný, V druhom polčase domáci zvýšili tlak, ale boli tam aj kontroverzné situácie. Na Erika Daniela možno bola penalta, neskôr faulovali Andaraža Šporara, ale bol z toho priamy kop pre domácich a potom sme dostali gól. V Turecku sa nehrá ľahko, ale domáci nepredviedli extra výkon. Tlak v posledných 20 minútach tam bol, ale na to sme už zvyknutí. Pri prvom góle to pekne trafil od brvna a potom v závere nešťastná penalta. Zasa tam bolo trochu smoly na našej strane. Celkovo sme si hanbu nespravili, siahame si na dno svojich možností. Zo začiatku sme mali šťastie, teraz sa od nás odvrátilo."

Erik Daniel, strelec jediného gólu Slovana: "Nebol to môj životný gól, lebo sme napokon prehrali. Prvý polčas bol z našej strany výborný. V druhom dejstve tam Besiktasu všetko padlo. Napriek prehre sa nemáme za čo hanbiť."

Andraž Šporar, útočník Slovana: "Škoda, že sa mi nepodarilo zvýšiť na 2:0. V druhom polčase Besiktas potvrdil svoju kvalitu. Nemôžeme už postúpiť, v zápase s Bragou sa však s našimi fanúšikmi chceme rozlúčiť víťazstvom."

Ján Kozák ml. (tréner Slovana): "Výborný zápas. Som hrdý na chlapcov, myslím si, že každý fanúšik aj celé Slovensko môže byť hrdé. Prehra mrzí, ale taký je futbal. Čo sa týka celkového vystúpenia, každý videl, proti komu a v akej skupine sme hrali. Sú to všetko veľkokluby. A my sme v každom zápase hrali reálne o body. Keby sme mali o jeden-dva bodíky viac, boli by sme viac spokojní, ale realita je iná."