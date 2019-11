Slovan stratil všetky nádeje: Belasí v Turecku prišli o vedenie a do play-off nepostúpia

Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v Istanbule s miestnym Besiktasom 1:2 (1:0) vo štvrtkovom súboji 5. kola skupinovej fázy Európskej ligy.

Na úvodný gól hostí v podaní Erika Daniela z 35. min odpovedal v 75. min stopér domácich Enzo Roco. Keď sa už zdalo, že sa zápas skončí remízou, v nadstavenom čase z pokutového kopu rozhodol o prvých troch bodoch pre Besiktas Adem Ljajič.

Slovanisti nezískali piaty bod do tabuľky K-skupiny a definitívne prišli o šancu postúpiť do vyraďovacej fázy. Na uchovanie si tejto ambície potreboval slovenský majster víťazstvo v kombinácii s triumfom Wolverhamptonu v Brage. V Portugalsku sa napokon zrodila remíza 3:3 (1:3). Táto deľba bodov stačila obom tímom na postup do jarného šestnásťfinále. Slovan sa rozlúči s Európskou ligou 12. decembra domácim súbojom so Sportingom Braga.

Slovan bez chorého obrancu Medveděva hral v Istanbule o teoretickú šancu na postup, musel však bezpodmienečne zvíťaziť. V úvodnej štvrťhodine mali loptu častejšie na kopačkách domáci hráči, ale nič nebezpečné s ňou nevymysleli. Najväčšiu a zrejme aj jedinú šancu Besiktasu v prvom polčase spálil v 29. min Özyakup, ktorý z dobrej pozície pálil iba nad brvno bránky hostí. V 35. min sa Slovan azda prvýkrát dostal na dlhší čas na polovicu domácich a napokon sa to skončilo gólom. Center De Marca preskočil cez skákajúceho portugalského obrancu Rebocha a voľný Erik Daniel otvoril skóre - 0:1. Gólová strela Daniela bol vôbec prvý pokus na bránku v zápase. V 44. min mohol Slovan zvýšiť svoj náskok. Prihrávka Daniela do voľného priestoru našla Šporara, ale kanonier "belasých" tesne minul bránku popri vybiehajúcom Kariusovi.

Päť minút po prestávke opäť Daniel vyskúšal pozornosť Kariusa, ktorý tentoraz zachránil svoj tím pred gólom. Po tejto akcii Slovana sa vo Vodafone Parku v Istanbule ozval piskot. V 55. min sa delovkou z vyše 30 m z priameho kopu prezentoval maďarský reprezentant Holman, Karius ju reflexívne vyrazil. To isté sa zopakovalo pri následnom prvom rohovom kope Slovana, ktorý rovnako zahral Holman. Na druhej strane nasledovali štyri rohové kopy Besiktasu v krátkom slede, ale domáci z toho nič nevyťažili. V 73: min mal Slovan šťastie, lebo lopta sa po strele Nayira odrazila od brvna jeho bránky. O dve minúty neskôr sa už hráči istanbulského klubu dočkali. Center striedajúceho N´Koudouho našiel hlavu Roca a čilský obranca poslal loptu od brvna do siete - 1:1. Domáci sa nadýchli k veľkému náporu a v 84. min Greif dvakrát zachránil hostí od takmer istého gólu po šanciach Nayira a Yalcina. Besiktas napokon strelil druhý a víťazný gól. V druhej minúte nadstaveného času De Marco v šestnástke fauloval prenikajúceho Diabyho a z pokutového kopu sa srbský stredopoliar Ljajič postaral o 3 body pre tureckého zástupcu.

Európska liga 2019/2020 vo futbale - 5. kolo - K-skupina - štvrtok - výsledky:

Besiktas Istanbul (Tur.) - ŠK Slovan Bratislava (SR) 2:1 (0:1)

Góly: 75. Roco, 90.+ Ljajič (z pok. kopu) - 35. Daniel

ŽK: 53. Uysal, 63. Erkin, 75. Gonul, 90.+ Ljajič - 30. De Kamps, 61. Holman, 79. Rabiu, 90.+ Abena, rozhodovali: Jorgji - Cokaj, Hamiti (všetci Alb.)

Slovan: Greif - Bajrič, Abena, Božikov, De Marco - Holman, De Kamps, Rabiu - Daniel, Šporar, Moha (76. Dražič)

Besiktas: Karius - Uysal, D. Vida, Roco, Rebocho (46. Ljajič) - Özyakup (76. Yalcin, Elneny - Boyd (46. N´Koudou), Diaby, Erkin - Nayir

Sporting Braga - Wolverhapton Wanderers 3:3 (1:3)

Góly: 6. Horta, 64. Paulinho, 79. Fransergio - 14. R. Jiménez, 34. Doherty, 35. Adama Traoré

Tabuľka K-skupiny