Tréner Ružomberka o Adriánovi († 17), ktorý zomrel po páde z balkóna: Bol to obrovský talent

Sobotňajšia tragická smrť Adriána Sivoňa ovplyvnila aj atmosféru popoludňajšieho zápasu Fortuna LIgy, v ktorom Ružomberok remizoval so Senicou. V Sade, pred štadiónom, na tribúnach, v bufetoch i cestou domov sa debatovalo o hroznej udalosti

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Tréner Liptákov Ján Haspra o tom po zápase ani veľmi nechcel hovoriť. V takýchto situáciách sa veľmi ťažko hľadajú myšlienky a ešte ťažšie derú slová na jazyk. „Je to hrozné. Bol to chlapec, ktorého som mal veľmi rád. Chalani v kabíne tiež,“ začal rozvážnym tónom šéf ružomberskej lavičky.

Sivoň bol vzhľadom na svoj talent už vo vyššej vekovej kategórii a raz by zrejme patril k oporám seniorského tímu.

„Bol to obrovský talent. Vždy som si myslel, že je to budúcnosť nášho futbalu na stopérskom poste. Ľavák, mládežnícky reprezentant. Zdravý oravský typ. Čo sa však mohlo udiať v jeho mladej hlave? To neviem. To sú veci, ktoré asi prináša táto doba,“ povzdychol si Haspra.

Jeho zverencov mátalo nešťastie mladého kolegu počas celého zápasu. Haspra to nechcel ospravedlňovať, no podotkol, že to mohlo mať negatívny vplyv na výkon liptovského tímu. „Je to obrovská tragédia. Na hráčov by to nemalo doľahnúť, ale v úvode zápasu to tak vyzeralo. Veď to boli jeho kamaráti,“ uzavrel Haspra nepríjemnú tému.