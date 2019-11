Výborné 1. kolo v podaní Petry Vlhovej: Slovenská lyžiarka dosiahla najlepší čas

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa v prvom kole sobotného slalomu Svetového pohára usadila na vedúcej pozícii. Vo fínskom Levi odsunula časom 58,65 o trinásť stotín sekundy na druhé miesto Američanku Mikaelu Shiffrinovú, tretia bola Rakúšanka Katharina Truppeová už s mankom 0,99 s.

Ako prvá sa v hmle najsevernejšieho dejiska SP vydala na trať Shiffrinová a dlho to vyzeralo, že si vypracuje suverénny náskok pred zvyškom štartového poľa. Na úvodných medzičasoch ju síce prekonala Wendy Holdenerová, ale aj ona bez väčšej chyby nabrala výrazný odstup a ukázala, že Shiffrinovej len nevyšla vrchná časť stopercentne. Shiffrinová našla premožiteľku až na záver elitnej žrebovanej skupiny, Vlhová so sedmičkou síce na prvých dvoch úsekoch zaostávala, ale v strmej pasáži zatlačila, na treťom medzičase už viedla a do cieľa si priniesla 13-stotinový náskok. "Nebola to bezchybná jazda, vrchnú časť som mala pomalú. Strminu som zajazdila dobre, lyžovala som tu dosť dní, aby som vedela, ako mám ísť. Treba zlepšiť vrch a ísť naplno do druhého kola," uviedla Vlhová po prvom kole pre RTVS.

V druhom kole (13.15) bude mať šancu na druhé víťazstvo v Levi po roku 2017: "Či som prvá, druhá alebo piata, vždy dám zo seba maximum. Bola som trošku nervózna, ale cítila som sa dobre a teraz to opadlo. Budem sa plne koncentrovať na druhú jazdu."