Obrovská smola: Vlhová vo fínskom Levi nedokončila 2. kolo

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nedokončila druhé kolo sobotného slalomu Svetového pohára. Vo fínskom Levi po prvom kole viedla, ale chyba za úvodným medzičasom ju stála šancu na víťazstvo. To si vybojovala Američanka Mikaela Shiffrinová pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou (+1,78 s) a Rakúšankou Katharinou Truppeovou (+1,94), ktorá sa premiérovo v kariére dostala na pódium.

Dvadsaťštyriročná Shiffrinová dosiahla 61. prvenstvo v pretekoch SP, z toho 41. v slalome, ktorým sa v tejto disciplíne osamostatnila na čele historického poradia od Švéda Ingemara Stenmarka. "Nemyslela som na víťazstvo a nikto sa ma na to ani nepýtal. Petra lyžuje veľmi dobre napriek ťažkému štartu sezóny, keď sa musela vyrovnať s chorobou. Išla agresívne, je veľmi silná fyzicky i mentálne. Mala som šťastie, ale podala som aj dobrý výkon, takže som spokojná," povedala Američanka vo vysielaní Eurosportu.

Ako prvá sa v hmle najsevernejšieho dejiska SP vydala na trať práve Shiffrinová a dlho to vyzeralo, že si vypracuje suverénny náskok pred zvyškom štartového poľa. Na úvodných medzičasoch ju síce prekonala Švajčiarka Wendy Holdenerová, ale aj ona bez väčšej chyby nabrala výrazný odstup a ukázala, že Shiffrinovej len nevyšla vrchná časť stopercentne. Pred strminou ju však zneistila prejazdová vlna, keďže s číslom 1 nemala informácie o jej realizácii.

Shiffrinová našla v prvom kole premožiteľku až na záver elitnej žrebovanej skupiny, Vlhová so sedmičkou síce na prvých dvoch úsekoch zaostávala, ale profil kopca jej umožnil zatlačiť v strmej pasáži. Na treťom medzičase už viedla a do cieľa si priniesla 13-stotinový náskok na fenomenálnu Američanku. Tretia bola Rakúšanka Katharina Truppeová už s mankom 0,99 s. "Nebola to bezchybná jazda, vrchnú časť som mala pomalú. Strminu som zajazdila dobre, lyžovala som tu dosť dní, aby som vedela, ako mám ísť. Treba zlepšiť vrch a ísť naplno do druhého kola," uviedla Vlhová po prvom kole pre RTVS. V druhom kole mala šancu na druhé víťazstvo v Levi po roku 2017: "Či som prvá, druhá alebo piata, vždy dám zo seba maximum. Bola som trošku nervózna, ale cítila som sa dobre a teraz to opadlo. Budem sa plne koncentrovať na druhú jazdu."

Dvadsaťštyriročná slovenská reprezentantka viedla po prvom kole slalomu prvýkrát po osemnástich súťažiach SP, v Aspene 2017 pretavila vedúcu pozíciu na víťazstvo. Tentoraz sa jej to nepodarilo, Shiffrinová na ňu utvorila tlak najlepším časom druhého kola, keď jej opticky chýbala agresivita, ale vynahradila si to čistými prejazdmi. Vlhová ešte na prvom medzičase zvýšila o stotinku náskok, no vbehla do ryhy a pád zmaril jej šance potvrdiť, že v úvodnom slalome sezóny sa jej zvyklo dariť. V Levi absentuje na pódiu len po druhý raz po premiére v roku 2013, pri predchádzajúcich troch účastiach zakaždým skončila v elitnej trojke.

Na druhé miesto sa vyšvihla Holdenerová, ktorá si udržala dynamiku oblúkov pozdĺž celej trate a nezdolala jedine Shiffrinovú. Truppeová zostala na tretej priečke, životný výsledok si pripísala česká reprezenantka Martina Dubovská, ktorá so štartovým číslom 56 obsadila deviatu pozíciu.