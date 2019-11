Sága Vlhová verzus Shiffrinová pokračuje: Dlhoočakávaný súboj odštartuje v Levi

V sobotu sa uskutoční prvý slalomový súboj slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej s Američankou Mikaelou Shiffrinovou v novej zime Svetového pohára. Vlhová bude vo fínskom Levi (10.15/13.15 SEČ) útočiť na štvrté pódiové umiestnenie za sebou.

V rakúskom Söldene "vyfúkla" Shiffrinovej prvenstvo v obrovskom slalome Novozélanďanka Alice Robinsonová, Vlhová skončila štrnásta. Jej predsezónnu prípravu poznačila operácia, ale od októbrovej ouvertúry uplynul takmer mesiac, počas ktorého sa mohla naplno venovať kondičnému tréningu v Miláne i lyžovaniu vo Fínsku. Trénovala tiež v rezorte Suomu, Levi sa nachádza ešte severnejšie a podľa agentúry APA sú aj v tomto stredisku momentálne výborné podmienky.

Vlhová má v Levi o motiváciu postarané: Teta Peťa chce soba pre malú Lujzu

Dvadsaťštyriročná Vlhová absentovala v najsevernejšom dejisku SP na pódiu jedinýkrát, pri premiére v roku 2013 nedokončila prvé kolo. Pred troma rokmi obsadila tretiu priečku, predvlani zvíťazila, bol to pre ňu vtedy tretí triumf v kariére. V predchádzajúcom ročníku skončila druhá len za Shiffrinovou, ktorá v Levi uspela trikrát a v tomto ohľade je rekordérka spoločne s Nemkou Mariou Höflovou-Rieschovou. Organizátori majú tradične pre víťazku prichystaného soba a v sobotu môže pribudnúť štvrtý Shiffrinovej po Rudolphovi, Svenovi a Mr. Gru alebo druhý Vlhovej, ktorý by robil spoločnosť Igorovi. Slovenka je jediná žena okrem Američanky, ktorá vyhrala v Levi, odkedy ukončili kariéru Höflová-Rieschová a Slovinka Tina Mazeová.

Hoci v minulej sezóne bola slalomová špička podstatne užšia než v "obráku", v sobotu to nemusí byť len o fenomenálnej Američanke a jej veľkej rivalke zo Slovenska. Na štart sa postavia Švajčiarka Wendy Holdenerová, medailistka z majstrovstiev sveta v tejto disciplíne Anna Swennová-Larssonová zo Švédska či početné Rakúšanky. Ich hlavný tréner Christian Mitter si nemyslí, že Shiffrinová by nemohla nájsť premožiteľku. "Ani Hermann Maier alebo Alberto Tomba neboli vo svojich najlepších časoch nezdolateľní. Shiffrinová bude určite silná, ale aj ona sa musela učiť a trénovať. To musíme dohnať aj my," citovala Mittera agentúra APA.

Muži majú svoju súťaž na programe o deň neskôr (takisto 10.15/13.15 SEČ). Aj medzi nimi bude mať Slovensko reprezentanta, no Adam Žampa nepatrí na rozdiel od Vlhovej k adeptom na elitné priečky. V slalome čaká na postup do druhého kola od januára 2018, keď sa mu to podarilo v rakúskom Kitzbüheli (21. miesto). V Levi má na konte štrnáste miesto z roku 2013, o rok neskôr bol na 28. pozícii. Miestny rekordér je Rakúšan Marcel Hirscher s troma víťazstvami, no už ukončil aktívnu činnosť. Do okruhu favoritov patria Nór Henrik Kristoffersen, Francúz Clement Noel či Švajčiar Daniel Yule.