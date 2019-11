Záhadné zmiznutie nadaného študenta Michala pri Dunaji: Zronené slová nešťastného otca

Majú o neho obrovský strach! Rodina i kamaráti pátrajú po Prešovčanovi Michalovi Stachovi (20). Nezvestný chlapec si šiel ešte v stredu ráno zabehať v centre Bratislavy so svojimi kamarátmi.

Nečakane sa im však stratil z dohľadu a odvtedy akoby sa po ňom zľahla zem. Na nohách sú polícia, pohotovostný pátrací tím i kamaráti, ktorí svojho parťáka hľadajú na vlastnú päsť. Michal (20) odišiel podľa polície z rodného Prešova ešte v nedeľu do Bratislavy, kde študuje na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. S partiou kamarátov chodil pravidelne behávať a tak to bolo i v stredu skoro ráno ešte za tmy.

Podľa Kristíny, ktorá prosbu o pomoc zdieľala na sociálnej sieti, sa im však stratil okolo siedmej hodiny na Rybnom námestí a už za nimi nedobehol. Začali sa preto oňho strachovať. „Odvtedy je na telefóne nedostupný, nemá pri sebe ani peňaženku a tak asi ani doklady,“ napísala Kristína na sociálnej sieti. Strach kamarátov znásobuje aj to, že nebol ani u seba v internátnej izbe, ani v škole a neprišiel ani na dohodnuté stretnutie.

„Miško má 20 rokov, je asi 180 cm vysoký, normálnej postavy. Je v Bratislave relatívne nový, nepozná ju dobre, ale okolie Svoradovej (kde býva) pozná, ak by sa stratil, opýtal by sa na cestu,“ pokračuje Kristína s tým, že chlapec mal na sebe naposledy oblečenú tmavomodrú, respektíve čiernu bundu, tmavé tepláky a tenisky. Pohotovostný pátrací tím hneď vo štvrtok večer prehľadával miesta, kde sa pohyboval, ako i širšie okolie. „Prezreli sme okolie Hradu, Most SNP, teraz prechádzame mŕtve rameno Dunaja, kde sme stretli aj pár študentov z Michalovej školy, ktorí ho tiež intenzívne hľadajú,“ prezradili.

„Som básnik žiaľu“

Prešovčan navštevuje Kolégium Antona Neuwirtha v Ivanke pri Dunaji, ktoré je považované za slovenský Oxford. Ide o študijné zariadenie, v ktorom sa nadaní žiaci venujú témam ako teológia, umenie, filozofia či história.

Talentovaný chlapec pred časom pre stránku školy poskytol aj rozhovor. Sám seba opísal v troch vetách nasledovne: „Som básnik žiaľu na ceste k Radosti. Som mladík túžiaci po múdrosti. Som klamár, ktorý sa chce nebáť Pravdy, ktorá by ho usvedčila, lebo by ho jedným dychom aj uzdravila.“ Do kolégia ho podľa vlastných slov doviedla túžba poznávať.

„Verím, že poznanie, ak je správne chápané, nás učí byť dobrými ľuďmi,“ prezradil Michal. Na otázku, čo by na Slovensku zmenil, ak by mohol, odpovedal jednoducho: „Seba, aby som sa stával lepším človekom a autentickejším kresťanom. Ak by som už nebol na Slovensku a táto otázka by nemala zmysel, tak by som chcel, aby sa ľudia naučili robiť veci preto, že majú hodnotu, a nie preto, že z nich majú úžitok.“ Aj členovia Kolégia Antona Neuwirtha Michala vnímajú ako mimoriadne inteligentného chlapca, pre ktorého sú druhou rodinou.

Zúfalý otec

Otec nezvestného študenta Ladislav (67) Novému Času prezradil, že políciu zalarmovali vo štvrtok. „Telefonovali sme spolu denne, no zrazu sa nehlásil. Jeden z mobilov nedvíhal, hoci zvonil, druhý bol nedostupný,“ hovorí nešťastne. Chlapec má ešte 6 starších súrodencov, on sa však vybral skúsiť šťastie v štúdiu do hlavného mesta. „Nepáčilo sa mi, že ide tam a nebude v Prešove. Miško bol typ filozofa, rád sa zamýšľal nad všetkým, niekedy až príliš,“ povedal otec s tým, že verí, že sa jeho syn nájde.

Michal Stach

Vek: 20

20 Výška: 180 cm

180 cm Postava: štíhla/normálna

štíhla/normálna Naposledy oblečené: tmavomodrá/čierna bunda, tmavé tepláky a tenisky

Posledné minúty pred zmiznutím 20. 11. 2019 (časy sú orientačné):

5.30 hod.: Michal odchádza zo Svoradovej, kde býva.

6.00 hod.: S kamarátmi sa ešte pred východom slnka vydali behať v centre mesta.

7.00 hod.: Okolo Rybnej brány sa chlapec partii stratil, odvtedy je miesto jeho pohybu neznáme.