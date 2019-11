Pokojný a poriadny dom bez hávede už nie je nemožná misia!

Pokročilá technológia zaručeného a trvalého odpudzovania nežiaducich zvierat z domu.

Môžete tráviť celé hodiny upratovaním a zariaďovaním domu, míňať veľa peňazí na dekoráciu a vytvoriť nádherný interiér, ale ak nemáte primeranú ochranu pred komármi, hmyzom a inými malými škodcami, nebudete sa cítiť dostatočne príjemne a pohodlne. Svrbenie a nepohodlie spôsobené uhryznutiami komárom, tento strašný pocit, keď nájdete kolónu mravcov v kuchyni alebo opatrné otváranie okien iba v noci a bez osvetlenia sú nočnou morou takmer každého človeka.

Škodce v domácnosti narušujú mier a hygienu. Je známe, že hlodavce a mnohé druhy hmyzu prenášajú vírusy a baktérie – lebo sa pohybujú cez kanalizačné potrubia alebo letia na rôzne zdroje nečistoty. Ak zostanú v dome dosť dlho, postavia tam hniezda a úkryty a rozmnožujú sa. Niektoré druhy hmyzu nie sú tak nebezpečné, ale ich uhryznutie spôsobuje dostatočné nepohodlie, že ich nechcete vidieť ani na fotografii. Platí to najmä pre sršne, osy a komáre.

Nevýhody prípravkov proti škodcom

Moderný vek nám poskytuje nespočetné možnosti zachrániť sa pred škodcami – existujú rôzne jedy, spreje, siete proti hmyzu, lepiace pásky... Niektoré z nich vôbec nepomáhajú a predstavujú zbytočné náklady. Niektoré prípravky ako jed a sprej účinkujú, ale sú založené na ťažkých chemických látkach, ktoré škodia ľudskému organizmu. Aj keď ich viete používať, existuje veľké nebezpečenstvo, ktoré škodí vašim najmladším členom rodiny a domácim miláčikom, ktoré sa veľmi ľahko a rýchlo môžu dostať do kontaktu s jedovatými chemikáliami.

Pomocou siete sa môžete zbaviť niektorých lietajúcich škodcov, ale nemôžete sa zbaviť hlodavcov a hmyzu, ktorý sa pohybuje cez kanalizačné potrubia a inými cestami sa dostáva do domu. Pritom stoja veľa peňazí a často ani nevyzerajú esteticky prijateľne. Veľmi nepríťažlivo vyzerajú aj lepiace pásky, na ktorých sa hromadí hmyz a musíte ich zavesiť na nápadnom mieste v strede izby, aby mali účinok.

Názor odborníkov

Popredný bratislavský entomológ, Dr. Andrej Varga tvrdí: „Spoločný problém všetkých týchto prípravkov proti škodcom je to, že len momentálne odstránia problém, ak ho vôbec odstránia. Niektorý hmyz, ako šváby sú veľmi odolné voči väčšine prípravkov a vytvárajú svoje úkryty na miestach, ktoré nie sú ľahko viditeľné a prístupné. Častá dezinsekcia a deratizácia sa zdajú jedinými bezpečnými spôsobmi trvalého odstránenia hávede, ale toto najčastejšie nie je možné, ani je 100 % bezpečné riešenie proti takýmto odolným druhom zvierat, ako sú šváby.” Dr. Varga poukazuje na to, že je „najdôležitejšie nájsť prípravok, ktorý z domu urobí mimoriadne škodlivé prostredie pre škodcov. Najprv treba dávať pozor na to, ako nechávate jedlo a či pravidelne upratujete.”

Pokročilá technológia chráni domácnosť pred škodlivou háveďou

V posledných niekoľkých desaťročiach technológia veľmi napredovala aj v tejto oblasti. Uskutočnili sa rôzne výskumy s cieľom určiť najsilnejší repelent pre väčšinu hmyzu a malých hlodavcov. V spolupráci s entomológmi a fyzikmi bolo vytvorené zariadenie založené na technológii vydávania ultrazvuku, konkrétne vysokofrekvenčného zvuku, ktorý počujú len určité skupiny zvierat, vrátane hmyzu a hlodavcov, ktoré často navštevujú domácnosť. Ukázalo sa, že takýto zvuk spôsobuje nepohodlie, a že škodce veľmi zle reagujú na ten zvuk, a preto odborníci prišli s myšlienkou využiť túto vlastnosť s cieľom zachrániť dom pred ich útokmi.

Na našom trhu, ale aj širšie, najúčinnejšie a najpopulárnejšie takéto zariadenie je XTerminator. Je špeciálne vytvorené zabrániť invázii komárov a iného hmyzu do vášho domu, ale je rovnako účinné proti potkanom a malým škodcom. Má veľmi široký prevádzkový rozsah – pokrýva plochu 120 m². Zasúva sa do zásuvky a vytvára neviditeľné „brnenie“ proti hmyzu a škodcom od základov až po strechu. Týmto sa dostáva aj do najskrytejších miest, kde žijú a rozmnožujú sa škodce, a núti ich hľadať iné prostredie mimo vášho domu. Tento vynález je revolučný tým, že robí váš dom trvalo nevhodným pre hmyz a škodce, ktoré ultrazvukové vlny zakaždým odpudia, keď sa len približia k priestoru, ktorý je v dosahu zariadenia.

Úplná bezpečnosť bez chemikálií

Používanie tohto zariadenia proti rôznym škodcom neškodí vám, deťom, ani domácim miláčikom. Funguje na princípe ultrazvukových vĺn, bez vône a jedovatých chemikálií, ktoré sa môžu dostať do kontaktu s vašimi deťmi, psíkom či mačkou. Okrem toho, že nie je toxické a neobsahuje nebezpečné chemikálie, zariadenie XTerminator nespôsobuje hluk a preto neškodí ľuďom. Jeho ultrazvukové vlny škodia len škodcom a pomáhajú vám zbaviť sa ich. Užijete si pokojný a čistý dom bez bzučania, svrbenia, nepohodlia a nečistoty.

Veľmi jednoducho sa používa – zasunie sa do zásuvky a automaticky začína vysielať ultrazvukové vlny. Ak chcete vypnúť zariadenie, stačí ho len vybrať zo zásuvky.

XTerminator môžete používať kdekoľvek a koľkokoľvek chcete. Nevyžaduje nabíjanie, je určené na denné a nočné použitie.

Zmeňte svoj dom na oázu pokoja, v ktorej si budete užívať!

Nikde sa necítime ako doma, a preto prišiel čas, aby sme pobyt v ňom urobili bezpečným a kvalitným. S týmto pomáha toto ultrazvukové zariadenie, ktoré odpudzuje škodce a zbaví vás hluku, nepohodlia, nečistoty a nebezpečenstva.

