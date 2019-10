Politológ o predĺžení zákazu zverejňovať verejné prieskumy: Vo svete budeme raritou

Slovensko bude vo svete veľkou raritou. Krajín, ktoré majú tak výrazne veľké moratórium je totiž vo svete málo. Pre TASR to povedal politológ Daniel Kerekes.

Reagoval tak na pondelkové rozhodnutie poslancov Národnej rady SR, ktorí odsúhlasili predĺženie zákazu zverejňovať výsledky prieskumov volebných preferencií zo 14 dní na 50 dní pred voľbami.

Politológ je z tohto rozhodnutia prekvapený a nemyslí si, že to bol dobrý nápad. Ciele, prečo moratórium predlžovať, sa podľa jeho slov totiž míňajú s realitou. "Prieskumy sa budú môcť dávať zverejňovať v zahraničí, na zahraničných portáloch, napríklad v českých médiách, a slovenskí voliči sa k nemu dostanú. Eventuálne sa to bude dať robiť rôznymi okľukami, že sa budú zverejňovať akoby ceny ovocia na trhu, z ktorých bude každému jasné, o čo ide. Nerozumiem, ako má tento zákon naplniť požadovaný cieľ," povedal pre TASR.

Tvrdí, že zo strany navrhovateľov a podporovateľov predĺženia moratória ide o nepochopenie toho, ako vzniká volebné rozhodnutie voliča. Kerekes upozornil, že narastá podiel voličov, ktorí sa rozhodujú na poslednú chvíľu, a to deň pred voľbami, v deň volieb či dokonca priamo vo volebnej miestnosti. "Ich oberáme o pomerne cenné informácie a rozhodovanie im ešte viac sťažujeme," tvrdí.

Nemyslí si, že predĺženie moratória výrazne ovplyvní predvolebný boj, pretože relevantné strany si prieskumy verejnej mienky objednávajú pomerne často, budú k nim mať aj naďalej prístup a podľa toho budú vedieť, ako na tom sú. "Otázka je, či reálne budeme vedieť ten zákon vykonať a či voliči nebudú mať prístup k týmto informáciám, lebo pokusy obchádzať tento zákon, či už zo strany médií a minimálne zo strany politických aktérov, budú," skonštatoval.

Politológ súhlasí s tvrdeniami, že voličov ovplyvňujú prieskumy. Podľa neho to však nemusí byť nutne negatívny jav. Argumenty, prečo zakazovať voličom prístup k takýmto informáciám a na takú dlhú dobu, považuje však za veľmi slabé. On sám je zástancom toho, aby moratórium buď nebolo, alebo ak áno, tak iba na veľmi krátku dobu, a to v deň volieb alebo deň pred ich konaním. Kerekes apeluje skôr na prísnejšie pravidlá ako prieskumy zverejňovať a ako ich interpretovať.

"Na Slovensku nevieme poctivo interpretovať prieskumy a z toho vznikajú rôzne výčitky. Málo médií totiž správne interpretuje prieskumy v takzvaných intervalových odhadoch. V Česku sa to už napríklad realizuje," podotkol.