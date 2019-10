Politológ je znechutený z toho, čo urobili Fico, Danko a Kotleba: Škandál, ktorý nemá obdobu!

Predĺženie moratória na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky pred voľbami zo 14 na 50 dní je jednou z najhorších zmien, aké kedy Národná rada SR schválila od jej konštituovania. Myslí si to politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorij Mesežnikov.

Ako uviedol pre agentúru SITA, považuje to za znevažovanie výdobytkov Novembra ´89. Okrem porušovania práva občanov na informácie ide podľa neho aj o zavedenie cenzúry. „Politické strany si privlastnili právo tieto informácie mať a občanom zaviedli zákaz nimi disponovať. Je to škandál, ktorý nemá obdobu. Symbolizuje to i to, že túto novelu zákona schválil parlament v predvečer novembrovej revolúcie,“ povedal Mesežnikov.

Podľa politológa by predĺženie moratória mohlo skončiť na ústavnom súde. „Ústavný súd teraz bude kľúčovým hráčom, ktorý môže rozhodnúť o tom, aby sa aspoň parlamentné voľby 2020 konali podľa doterajších pravidiel,“ vyhlásil Mesežnikov. Zároveň priblížil, že takýmito opatreniami sa kedysi vyznačoval bývalý premiér Vladimír Mečiar. „Teraz sa k nemu pridal Robert Fico, Andrej Danko a Marian Kotleba, ktorých strany tento zákon schválili. Občania by si to preto mali pamätať,“ dodal politológ.

Parlament v pondelok schválil pozmeňujúci návrh koaličných poslancov za Smer-SD k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, na základe ktorého sa moratórium na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky predĺži zo 14 na 50 dní. Za zmenu hlasovali poslanci Smeru-SD, SNS a ĽSNS Mariana Kotlebu. Novelu ešte musí schváliť prezidentka Zuzana Čaputová. Ak ju nepodpíše, bude na jej opätovné schválenie potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.