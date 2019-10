Švédska legenda Michael Nylander neveril vlastným očiam: Odkiaľ Stümpel stále berie tie drevené hokejky?

Bezpochyby najväčšou hviezdou sobotňajšej exhibície slovenských a švédskych hokejových legiend bol v drese „troch koruniek“ stredný útočník Michael Nylander (47).

Bývalý dvorný nahrávač Jaromíra Jágra z tímu New York Rangers pôsobil uvoľneným dojmom a dobrá nálada z neho len tak sršala. V rozhovore pre Nový Čas prezradil, čo si myslí o Slovensku, ale aj o drevených hokejkách Jozefa Stümpela (47), s ktorými slovenský veterán brázdil ľad.

Ako ste si celú exhibíciu užívali?

Je to skvelé, že sa zorganizovala takáto akcia. Videl som veľa chalanov, s ktorými som už dlho nebol. Hrať proti slovenským legendám bola obrovská zábava, veľmi som si to užíval. Niektorí chalani nekorčuľovali aj viac ako rok, bolo to preto miestami aj vtipné. Ale myslím si, že nikto neľutuje, že prišiel. Išlo predsa o zábavu.

Ako si spomínate na semifinálový zápas Slovenska so Švédskom na MS 2002 v Göteborgu?

Priznám sa, veľmi som nad tým nepremýšľal. Niekto mi to len spomenul ráno pred zápasom. Myslím, že sme vtedy prehrali po nájazdoch. Mali sme kvalitné mužstvo, no Slováci nás zdolali a nakoniec sa tešili z titulu majstra sveta. Je to príjemná zlá spomienka (smiech).

Už ste boli niekedy na Slovensku?

Áno, veľa ráz. Hral som tu ja aj obaja moji synovia. Slovensko je skvelá krajina. Máte krásnu kultúru a úžasných ľudí. Aj teraz som si môj pobyt na Slovensku užil naplno.

Spomínali ste synov. Obaja, William aj Alexander, hrajú v NHL. Ste na nich hrdý?

Neskutočne! Je to krásne, že sa im obom darí a brázdia ľady v NHL tak, ako som to robil kedysi ja. Celá rodina je z toho šťastná.

Jozef Stümpel hrá ešte dnes stále s drevenou hokejkou. Poznáte vôbec ešte niekoho, kto by robil to isté?

Ha ha, takýchto hráčov už na svete veľa nezostalo. Keď som ho videl na ľade, neveril som vlastným očiam. Som prekvapený, že ich vôbec ešte vie zohnať. Odkiaľ ich berie? Niekedy dávno som s drevenými hokejkami hral aj ja. Viem, prečo ich má tak rád.

Čo vravíte na to, že váš bývalý spoluhráč z Rangers Jarda Jágr hrá v 47 rokoch stále hokej na profesionálnej úrovni?

Je to neuveriteľné. Jarda je môj rovesník a ja jednoducho nemôžem uveriť tomu, že stále dokáže konkurovať mladým a dravým talentom. Človek, ktorý nikdy nehral hokej, ani len netuší, aká to musí byť pre neho drina.

Čomu sa venujete v súčasnosti?

Pomáham s rozvojom mladých talentov a pracujem ako hráčsky agent. A, samozrejme, venujem sa rodine.

Michael Nylander

 Narodený: 3. októbra 1972 v Štokholme

 Úspechy: Zlatá medaila z MS 1992 a 2006

 Dvorný nahrávač Jaromíra Jágra v NY Rangers (2005-2007)

 V NHL má dvoch synov Williama (Toronto) a Alexandra (Chicago)

Mám ich z východu

Majster sveta Jozef Stümpel hrá celý život s drevenými hokejkami. ,,Už sa mi ale míňajú, ešte mám však pár kusov odložených,“ povedal s úsmevom Jožko, ktorý prezradil aj odkiaľ si ich necháva doniesť. ,,Naposledy mi ich objednávali ešte počas pôsobenia v Liptovskom Mikuláši a bolo to z Litvy či Ukrajiny,“ reagoval.