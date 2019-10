Mladá žena, jedna z 39 obetí, si celý čas písala s mamou: Srdcervúce správy pred krutou smrťou v kamióne

Jedno z 39 tiel, nájdených v stredu v návese kamióna v priemyselnom parku v anglickom grófstve Essex, pravdepodobne patrí vietnamskej občianke Tra My, ktorá pred smrťou posielala svojej matke esemesky.

Informovala o tom na svojej stránke spravodajská televízia Sky News. Podľa BBC zatiaľ tri telá nájdené v kamióne patria občanom Vietnamu. Okrem Tra My príbuzní pátrajú po 26-ročnom mužovi a 19-ročnom dievčati.

Tra My (26) identifikovala na Twitteri ľudskoprávna organizácia Human Rights Space so sídlom v Hanoji. Jej koordinátorka Hoa Nghiem uviedla, že príbuzní mladej ženy sú presvedčení, že krátko pred smrťou posielala matke esemesky práve z kamióna nájdeného v Essexe. Za jej prevoz do Británie zaplatila rodina podľa BBC v prepočte takmer 35.000 eur.

"Je mi ľúto, mami. Moja cesta do zahraničia mi nevyšla... Zomieram, pretože nemôžem dýchať. Mami, veľmi ťa ľúbim." Po týchto slovách Tra My ešte uviedla svoju adresu vo Vietname.

Časy odoslania správ naznačujú, že to bolo v utorok večer, len niekoľko hodín predtým, ako boli v návese v priemyselnom parku objavené telá 31 mužov a ôsmich žien.

Polícia v Essexe predtým oznámila, že obeťami sú Číňania a v súvislosti s prípadom zadržala dvoch mužov a jednu ženu. Čína zatiaľ nepotvrdila, že obete v kamióne sú jej občania. Čínske veľvyslanectvo v Londýne v piatok uviedlo, že do Essexu vyslalo tím, ktorý sa stretol s predstaviteľmi tamojšej polície.

Kamión, v ktorom sa neskôr našlo 39 tiel, bol trajektom dopravený z belgického mesta Zeebrugge do anglického Purfleetu, kam dorazil približne o polnoci. Zatiaľ nie je jasné, kde a kedy boli obete do kamiónu naložené.

Políciu a záchrannú službu privolali do priemyselného parku Waterglade v meste Grays v stredu približne o 02.40 h SELČ. Všetkých 39 osôb vyhlásili na mieste za mŕtve a vodiča kamióna, 25-ročného muža zo Severného Írska, ktorého neskôr identifikovali ako Mo Robinsona.

V piatok zadržala polícia 38-ročného muža a ženu v rovnakom veku. Ich mená zatiaľ úrady nezverejnili, uviedli len, že pochádzajú z mesta Warrington v grófstve Cheshire ležiacom na severozápade Anglicka.