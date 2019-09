Obrovský strach speváčky Barbory Balúchovej: Streľba v jej dome!

Nevie spávať! Speváčka Barbora Balúchová (31) má za sebou nočné mory, ktoré jej spôsobili neznámi muži. Podľa informácií Nového Času totiž z obytného domu, kde blondínka žije aj so svojím synčekom Alexandrom Jánom (2), títo chlapi strieľali.

V rukách mali držať airsoftovú zbraň a hlava-nehlava poľovať na náhodných ľudí na ulici. Balúchová porozprávala otvorene o chvíľach strachu, s ktorými musí v posledných dňoch bojovať. Čo na túto situáciu povedal otec speváčkinho syna, politik Boris Kollár (54)? Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ako scenár z kriminálneho filmu! Balúchová má za sebou náročné chvíle, ktoré sa však ešte neskončili. V piatok ráno totiž pred dverami jej bytu stála polícia. Dôvod bol zarážajúci - streľba z obytného domu, kde býva. „O siedmej ráno vám klopú na dvere policajti a pýtajú sa, či som počula výstrely, a koľko ich bolo,“ začala svoje rozprávanie Barbora, ktorá zostala ako obarená. „Ja som nepočula nič. Dozvedela som sa, že niekto strieľal na ľudí z domu na zastávku,“ hovorí speváčka.

Tá si našla v pondelok v poštovej schránke papierik, z ktorého úplne stuhla. „Ak si strelec, prihlás sa radšej na polícii na Dlhých dieloch, kde tento trestný čin vyšetrujú, bude to pre teba lepšie. Susedia, máte medzi sebou strelca, ktorý z tohto domu strieľa z airsoftovej zbrane po náhodných chodcoch. Sú to dvaja holohlaví mladíci, ktorí nabudúce môžu strieľať aj po vás alebo vašich deťoch,“ zneli šokujúce slová z odkazu.

Barbora neskrýva zdesenie a obavy o seba a najmä o synčeka Alexandra. „Myslela som, že to boli deti, no keď som sa dozvedela, že to boli dvaja dospelí muži, o to viac sa teraz bojím,“ priznala.

Necíti sa bezpečne

Pre Barboru odvtedy začali krušné momenty. Stále totiž myslí na to, že v jej bytovke žije niekto, kto dokáže ľuďom ublížiť. Nový Čas oslovil s otázkami aj otca jej dieťaťa, politika Borisa Kollára, ten však celú vec nekomentoval. Isté je, že kým sa celá veci nevyšetrí, speváčka sa bezpečne cítiť nebude.

Môže ublížiť

Ľudovít Miklánek, podpredseda Legis Telum, združenia vlastníkov strelných zbraní

Airsoftová zbraň je v princípe zbraň strieľajúca plastové guľôčky na báze vytlačenia z hlavne vzduchom. To znamená, že je tam piest alebo stlačený vzduch a ten vytlačí plastovú guľôčku cez hlaveň. Slúžia výlučne na hranie airsoftu. V princípe môže takáto zbraň poškodiť oko a keď je výkonná, tak môže guľôčka preraziť aj kožu.