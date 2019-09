Nadšený Hapal po pekle v Budapešti: Hráčov musím za tento duel pochváliť

Slováci zvládli náročný zápas v Budapešti a z dunajského derby si odniesli tri body po výhre 2:1!

Mužstvo trénera Pavla Hapala sa ujalo vedenia v 40. minúte, Róbert Mak upratal do siete zrazený center Mareka Hamšíka z pravej strany. Krátko po zmene strán však bolo vyrovnané - Dominik Szoboszlai zakrútil priamy kop do pravého horného rohu bránky Martina Dúbravku. Tri body pre hostí zariadil v 56. minúte Róbert Boženík, keď profitoval z prihrávky Stanislava Lobotku.

Kvalifikácia ME 2020 vo futbale - pondelok (Budapešť):

E-skupina:

Maďarsko - Slovensko 1:2 (0:1)

Góly: 50. Szoboszlai - 40. Mak, 56. Boženík, ŽK: 6. Szoboszlai, 19. Dzsudzsák, 53. Szalai, 54. Baráth, 59. Á. Nagy, 69. Pátkai - 12. Šatka, 41. Vavro, rozhodovali: Mateu Lahoz - Devís, Del Palomar (všetci Šp.), 22 000 divákov

Zostavy:

Maďarsko: Gulácsi - Lovrencsics (30. Bese), Baráth, Orban, Kádár - Kleinheisler (85. Holender), Á. Nagy (65. Pátkai) - Dzsudzsák, Szoboszlai, Sallai - Szalai

Slovensko: Dúbravka - Šatka, Vavro, Škriniar, Hancko - Lobotka - Rusnák, Kucka (85. Greguš), Hamšík, Mak (86. Haraslín) - Boženík (77. Ďuriš)

Tabuľka E-skupiny:

1. Chorvátsko 5 3 1 1 10:5 10

2. Slovensko 5 3 0 2 9:7 9

3. Maďarsko 5 3 0 2 7:6 9

4. Wales 4 2 0 2 4:4 6

5. Azerbajdžan 5 0 1 4 5:13 1

Hanebné správanie maďarských fanúšikov: Vypískali slovenskú hymnu!

Pavel Hapal (tréner SR): "Som veľmi rád, že sme sa rehabilitovali za piatok, duel proti Chorvátom nám vôbec nevyšiel. Rehabilitovali sme sa slovenským fanúšikom. Duel v Maďarsku bol vynikajúci z oboch strán, pred divákov to bolo skvelé predstavenie. My sme napokon tí šťastnejší. Kráčali sme si za troma bodmi. Hráčov musím za tento duel pochváliť. Kľúčové dnes bolo, aby sme súpera vysoko napádali. Súper má vysokého útočníka a keď nám kopali loptu do šestnástky, tak bol problém. Keď to šlo z ich polovice, tak sme súboje vyhrávali, pozbierali sme dosť lôpt. Boli sme silní tiež v kombinácii."