Mária sa už dva mesiace zvíja v bolestiach brucha: Lekári si ju pohadzujú ako horúci zemiak!

Žije v bolesti! Mária bola donedávna usmiata recepčná, ktorá nemala žiadne výrazné problémy. Všetko sa zmenilo v momente, keď dostala vysoké horúčky.

Keďže lekári nevedeli, čo jej presne je, hospitalizovali ju. Ku všetkému sa pridružila bodavá bolesť brucha. Nasledovalo množstvo vyšetrení a prvý záver bol, že má Crohnovu chorobu. Poslali ju aj na magnetickú rezonanciu, no tá túto diagnózu nepotvrdila. Máriu prepustili domov aj napriek tomu, že jej stav sa vôbec nezlepšil. Odvtedy trávi čas striedavo doma, v rôznych nemocniciach a na pohotovosti, no príčinu bolesti stále nemá zistenú.

Nový Čas zastihol Máriu priamo v nemocnici s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave, kde bola hospitalizovaná. Čakala ešte na infúziu železa a prepúšťaciu správu. Najradšej by išla naspäť do práce a mala svoj život v starých koľajach. „Bolesť cítim, už len keď sa posadím. Je pravda, že mi robili veľa vyšetrení a odberov, ale diagnózu neurčili,“ hovorí tichým hlasom Mária. Stres zažíva aj Máriina mama, ktorá s dcérou chodí po pohotovostiach a nemocniciach.

„V kuse som pripravená na to, že niečo dcérke zistia,“ hovorí mama. Keď boli napríklad na pohotovosti na Mickiewiczovej, na CT vyšetrení zistili, že má slepé črevo plné stolice. „Bola pripravená na operáciu a potom pán doktor povedal, že to je len nejaké zrniečko, ktoré sa vyplaví. Na druhý deň dostala akútne bolesti, opäť sme boli na pohotovosti, ale nehospitalizovali ju. Na odporúčanie skončila u gynekologičky,“ hovorí ustarostená mama.

Máriu nakoniec pre akútne bolesti hospitalizovali v nemocnici Milosrdní bratia a nasledoval známy kolotoč vyšetrení, no na pôvod bolesti neprišli a rozhodli sa ju prepustiť. „Moja ženská lekárka mi však včera volala, že mám tekutinu v bruchu a vraj nemám odchádzať z nemocnice, lebo sa to musí doriešiť,“ hovorí Mária.

Ošetrujúci lekár mal však na celý pacientkin stav iný názor. „Povedal, že tekutina v bruchu je normálna vec, a že na výsledky aj tak budem čakať dlhšie. Odporučil mi, aby som naďalej chodila po vyšetreniach, ale všetko mám riešiť ambulantne. Podľa neho by som tu teraz bola zbytočne,“ povedala Mária.

Kontaktovali sme aj jej ošetrujúceho lekára, ktorý nás odkázal na vedenie nemocnice. S vedením sa nám však do uzávierky nepodarilo spojiť.

Netreba to podceňovať

Etela Janeková, internistka

- Nízke železo a tekutina v bruchu znamená, že je tam niekde zápal a treba ho hľadať. Je to dosť vážny nález, ktorý je mimo čriev, tekutina v tomto prípade steká do priestoru medzi močovým mechúrom a konečníkom. Vzhľadom na to, že zistili naplnené slepé črevo stolicou, môže ísť o zápal slepého čreva. Ak sa nedá zistiť, prečo je tam zápal, pristupuje sa k probatórnej laparotómii, čo znamená, že sa brucho otvorí aj v prípade, že sa nevie presne, kde zápal je. Chronický zápal slepého čreva je veľmi ťažko diagnostikovateľný. Pacientka by sa mala dožadovať opakovane vyšetrenia. Všetkými dostupnými metódami treba vylúčiť chronický zápal slepého čreva. Rozhodne to netreba podceňovať.