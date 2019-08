Spoznajte príbehy najväčších pokladov Múzea SNP: Uniforma železného kapitána a puška vrastená do stromu

Nemí svedkovia hrdinských bojov proti fašizmu! Vo štvrtok si pripomenieme 75. výročie od vypuknutia Slovenského národného povstania.

Pre väčšinu je to už iba kapitola z našich dejín, dodnes však žijú svedkovia hrdinstiev i zbabelosti druhej svetovej vojny. Centrom Povstania bola Banská Bystrica a tam sa nachádza aj Múzeum SNP, kde uchovávajú exponáty s pohnutými príbehmi. Spoznajte aspoň niektoré z nich.

Rovnošata Železného kapitána z Telgártu Otvoriť galériu Rovnošata Železného kapitána z Telgártu Zdroj: múzeum snp Ján Juraj Stanek bol veliteľom povstalcov, ktorí v septembri 1944 zastavili postup Nemcov pri Telgárte. Do histórie sa zapísal ako Železný kapitán z Telgártu. „Možno poznáte seriál Povstalecká história, kde Staneka stvárnil Andy Hryc. Na tú dobu vynikal vzrastom - bol to mohutný muž, to môžete vidieť aj podľa jeho rovnošaty. Po Povstaní zostal v horách ako partizán, no v decembri bol zajatý protipartizánskou jednotkou Edelweiss. Zvyšok vojny strávil v nemeckom zajatí a po vojne znovu slúžil v československej armáde. Dnes je vnímaný ako veľmi kontroverzná postava slovenskej histórie, pretože napriek jeho neodškriepiteľným zásluhám v SNP jeho povesť pošramotila spolupráca s komunistickou tajnou bezpečnosťou ŠTB,“ prezrádza historik.

Paľo Bielik nakrúcal priamo na bojisku Otvoriť galériu Režisér: Bielik (vľavo) zachytil SNP vo svojej naozajstnej podobe. Zdroj: digitálny archív Slovenskej národnej knižnice Legendárny slovenský herec a režisér Paľo Bielik má nemalú zásluhu na tom, že si SNP môžu aj pomocou filmu pripomínať ešte mnohé ďalšie generácie. Ako filmár sa totiž k odboju sám pripojil. „Vo vitríne vidíte ďalší zaujímavý exponát, je to rukávová páska filmárov československej armády. Počas SNP sa zhodou okolností na povstaleckom území nachádzal štáb Paľa Bielika, ktorý nakrúcal na Horehroní etnografický film. Filmári sa rozhodli, že sa prihlásia na veliteľstve povstaleckej armády a budú k dispozícii ako frontoví filmoví reportéri.

Dostali teda takéto oficiálne pásky, vďaka ktorým mohli chodiť po bojisku a mohli filmovať činnosť povstaleckej armády. Jednoducho boli priamo v ohnisku bojov, kde dokumentovali priebeh Povstania,“ vysvetľuje Uhrín a pokračuje, že hoci toho nafilmovali veľa, zachovala sa iba časť. „Keď sa Povstanie končilo, materiály zakopali na cintoríne v Ponikách. Keď to po vojne vyzdvihli, značná časť bola poškodená, takže sa zachovalo iba málo autentických záberov, no aj z toho mála Paľo Bielik urobil v roku 1946 dokumentárny film Za slobodu.“