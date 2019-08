Raper Pil C prehovoril o hraní vo filme Moje povstanie: Dedo bol partizán, teraz som aj ja

Inšpirovali ho skutočné udalosti! Raper Lukáš Kajanovič (33), známy pod umeleckým menom Pil C, je jedným zo známych mien, ktoré podporili poviedkový film Moje povstanie.

Ponuku zahrať si v tomto projekte o Slovenskom národnom povstaní zobral kvôli starému otcovi, ktorý bol počas vojny partizánom a podarilo sa mu uniknúť z nemeckého zajatia. Raper na ilustráciu hrôz vtedajšej doby zverejnil aj časť autentických zápiskov jeho dedka, kde hovorí o pekle, ktoré na vlastnej koži prežil.

Raper Pil C bez zaváhania kývol na ponuku zahrať si v pokračovaní série poviedok Moje povstanie partizána. „Hlavným dôvodom bolo to, že môj dedko bol partizán a utiekol Nemcom zo zajatia,“ hovorí vo videu na facebooku raper, ktorému sa napínavé vojnové zážitky starého otca navždy vryli do pamäti.

„Keď som bol malý, hltal som príbehy z jeho rozprávania o tej dobe a jednak preto, že dnes by chceli, aby sme na túto nesmierne dôležitú časť našich dejín zabudli... Odpočívaj v pokoji, dedko a ďakujem všetkým ľuďom za obetu, ktorú v SNP priniesli za našu budúcnosť,“ zdôvodnil na svojom profile na instagrame Lukáš Kajanovič, ktorý zverejnil aj úryvok z dobových zápiskov starého otca.

Odolávali nemeckej presile

Ján Chlpek píše, že pochádzal z roľníckej rodiny a povolaním bol robotník. Do odboja sa zapojil ako vojak v Poprade koncom augusta 1944. „Po ozbrojenom stretnutí v okolí Popradu a ústupe cez Mikuláš, Ružomberok som bol pridelený asi 3. 9. 1944 na dobre organizovaný obranný úsek šiestej taktickej skupiny Biely Potok - Ostrô - Liptovská Osada, ktorej veliteľom bol major Miloš Vesel. Na tomto úseku sme úspešne odolávali denným útokom nemeckej presily vďaka dobre organozovanej obrane, delostreleckej podpore, statočnosti bojovníkov a výhodnému terénu až asi do 25. októbra 1944,“ opisuje statočný partizán, ktorý sa následne začiatkom novembra dostal do nemeckého zajatia pri obci Turecká: „Po deportácii do Banskej Bystrice sa mi pred ďalšou deportáciou do Nemecka podarilo utiecť a potom som sa zdržiaval v horách pri obci vtedajšieho bydliska,“ dodáva pán Chlpek, ktorému sa tak podarilo vymaniť nepriateľovi z pazúrov.

Rodák z Partizánskeho Otvoriť galériu Lukáš Kajanovič Zdroj: instagram/pil_c

Slovenský raper Pil C, vlastným menom Lukáš Kajanovič, sa narodil v Partizánskom. Rapu sa začal venovať ako 28-ročný. Prvý track vydal pred piatimi rokmi pod názvom Lost. Spolupracoval s viacerými slovenskými aj českými interpretmi aj producentmi.