Ušetrite pri samozbere! Za koľko si natrháte broskyne, slivky či jablká?

Samozbery ovocia sa tešia veľkej popularite. Možnosť stráviť čas v prírode a pritom si za lacný peniaz nazbierať zdravú pochúťku využíva čoraz viac ľudí.

Na východe patria medzi najpopulárnejšie sady v Sedliskách (okr. Vranov nad Topľou). Teraz záujemcom umožňujú zbierať až štyri druhy ovocia. V sadoch pod hradom Čičva, ktoré obhospodaruje spoločnosť Agromix, prebieha samozber broskýň, malín, marhúľ a sliviek.

„Už sme boli na samozbere jahôd. Teraz sme prišli na broskyne. Je super, že si ich môžete sami navyberať presne podľa predstáv a nemusíte kupovať to, čo vám ponúknu v obchode,“ povedala Jana Ondovčáková (33) z neďalekých Hencoviec. Martina Šebeňová (45) pricestovala až z Prešova vzdialeného 50 kilometrov. „Chodievame sem pravidelne každý rok. Zbierame to, čo práve rastie. Momentálne to sú maliny, ale naoberáme si aj broskyne. Keď si ovocie nazbierate sami, chutí lepšie,“ usmievala sa Prešovčanka.

Chcelo by to ešte viac ľudí

„Medzi ľuďmi je záujem, ale privítali by sme aj väčšie množstvo samozberačov. Spolu pestujeme rastliny na 300 ha, z toho je ovocie na 18,5 ha,“ hovorí vedúci rastlinnej výroby v Agromixe Jozef Pisarčík. Sezóna je podľa neho slušná. „Jahodová bola perfektná. Tiež sa nám urodilo dostatočné množstvo marhúľ. Broskýň je menej ako obyčajne, ale zase budú pekné veľké. Sliviek aj malín sa urodilo tiež dosť. Najväčší záujem medzi samozberačmi bol o jahody, teraz letia broskyne a očakávame, že si veľa ľudí príde nazbierať aj jablká, ktoré dozrejú v polovici septembra,“ dodáva Pisarčík.

Kde nazbierate chutné ovocie

Matúškovo (okr. Galanta)

Broskyne: 1 €/kg

Čachtice (okr. Nové Mesto nad Váhom)

Broskyne: 0,70 €/kg

Horná Streda (okr. Nové Mesto nad Váhom)

Čučoriedky: 6 €/kg

Podolie (okr. Nové Mesto nad Váhom)

Broskyne: 0,50 €/kg