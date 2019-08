Vodič v Česku vrazil do kočíka s dvoma deťmi, jedno zomrelo: Prekvapivé zistenie o tom, kto sedel za volantom

Českom v stredu otriasla tragická nehoda. Vodič v meste Humpolec zrazil babičku (58) s kočíkom, ktorá prechádzala cez cestu.

V tom boli dve deti, chlapček († 2) zomrel na mieste, jeho osemmesačná sestrička bojuje o život. Terénne auto šoféroval Jiří P., bývalý policajt. Ako zistil denník Blesk, miestni nemôžu uveriť, že za volantom smrtiaceho vozidla bol práve on. ,,To nie je možné, je to slušný chlap. Toho by ste v krčme nestretli. A vôbec, je to taká slušná, možno až trochu uzavrená rodina," povedala žena z Humpolca. ,,Nechcem tomu ani veriť," povedal Blesku muž.

,,Skvelý chlapec, keď odišiel od polície, nastúpil v bezpečnostnej agentúre," povedal jeho bývalý spolužiak. Jiřímu teraz hrozí až šesť rokov väzenia. ,,Policajti z Pelhřimova začali úkony trestného konania pre prečin usmrtenia z nedbanlivosti," povedala Blesku hovorkyňa polície Dana Čírtková. Denník už predtým informoval, že kočík po náraze vozidla letel 40 metrov. Pre TV Nova sa zase vyjadril svedok tragédie, ktorý povedal, že vodič auta šiel v meste nepovolenou rýchlosťou 70 km/h. Znalci budú skúmať, či za nešťastím nemôže byť závada na vozidle.