Manželia, ktorým sa po troch deťoch narodili pätorčatá, vyšli s pravdou von: Smutné správy

Kim Tucci, matka ôsmich detí z Austrálie, prehovorila o dni, ktorý zmenil jej a jej manželovi život, a taktiež o tom, čo vo vzťahu pokazili.

Matka vtedy troch detí Kim Tucci si spomína na deň, keď šla na ultrazvuk počas jej štvrtého tehotenstva. Jej manžel Vaughn pri tom nebol prítomný, informuje Mamamia. Vtedy ani jeden z nich netušil, ako im ten deň zmení životy.

Pár týždňov predtým si Kim robila tehotenský test. Hoci to bolo iba sedem dní po ovulácii, test vyšiel pozitívne. Usúdila, že to znamená, že tehotenstvo prebieha dobre.

Kim aj Vaughn vždy túžili po štyroch deťoch, čiže sa z tehotenstva tešili. V to ráno Kim krvácala. Bála sa, že potratila, a tak sa ponáhľala na ultrazvuk. Lekári na snímke narátali až päť gestačných vakov. "Bola som absolútne šokovaná," hovorí Kim.

V Kiminej rodine sa nikdy nestalo, že by niekto porodil viac ako jedno dieťa počas jedného tehotenstva. Dokonca bola Kim diagnostikovaná endometrióza, ktorá niekedy spôsobuje u žien neplodnosť.

Vaughn ju podporoval a uisťoval, že to zvládnu, no Kim mala pochybnosti. Jej predchádzajúce tehotenstvá neprebehli bezproblémovo, všetky tri deti sa narodili predčasne a sama seba sa pýtala: "Keď som nedokázala dokonca donosiť jedno dieťa, ako zvládnem päť?"

Hoci počas tehotenstva trpela bolesťami, Kim ho označuje za "najľahšie tehotenstvo, aké kedy mala." V tridsiatom týždni sa doktori rozhodli, že je načase priniesť pätorčatá na svet. V miestnosti sa nachádzalo dokopy päťdesiat lekárov a zdravotných sestier. "Chcela som ešte chvíľu počkať, pretože moje telo nevykazovalo žiadne znaky toho, že by sa schyľovalo k pôrodu, no doktor sa obával, že ak by som začala rodiť o druhej v noci, nebol by v nemocnici dostatok doktorov." Miestnosť bola preplnená, a hoci by si Kim priala, aby táto udalosť bola viac intímna, je vďačná za personál, ktorý sa o ňu staral.

A tak sa 28. januára 2016 stali Kim a Vaughn z minúty na minútu rodičia ôsmich detí. V tom čase už mali troch potomkov - osemročného Kurta, štvorročnú Avu a dvojročnú Indianu. V ten deň priniesla domov päť zdravých bábätok - Keitha, Beatrix, Penny, Allison a Tiffany.

Po pôrode pre nich začala nová životná kapitola. Kim ju označuje ako "skutočne ťažkú". "Bola som naozaj vyčerpaná a cítila som sa, akoby som sa topila a nemohla sa nadýchnuť. Bola som na dne."

Kim trpela popôrodnou depresiou. Doma sa začali objavovať nielen jej príbuzní, ale i rôzni dobrovoľníci, ktorí jej so všetkým pomáhali. "Bolo to veľmi nápomocné, ale s odstupom času si prajem, aby som to vtedy zvládla sama s pomocou rodiny. Trošku som mala pocit, akoby som bola matkou pred veľkým publikom. Každá matka sa o svoju domácnosť stará trochu inak. Myslím, že to moju depresiu ešte zhoršilo, lebo som musela pred nimi hrať divadlo."

Veľká rodina niečo stojí. Najprv si vzala Kimino psychické zdravie a teraz aj manželstvo. Kim a Vaughn žijú momentálne oddelene a snažia sa zistiť, čo chcú ďalej. "Najväčšou chybou bolo, že sme sa príliš sústredili na deti a nie na seba. Boli sme spolu desať rokov a potom zrazu sme sa odcudzili," hodnotí Kim. V súčasnosti sa Kim stará o všetkých osem detí sama, Vaughn len sem-tam príde na návštevu.