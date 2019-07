Žena porodila dcérku svojmu bratovi: Keď bude dostatočne stará, vysvetlíme jej to

Žena porodila bábätko svojmu bratovi po tom, čo na umelé oplodnenie použila spermie jeho partnera.

Chapelle Cooper (27) ochotne ponúkla, že svojmu bratovi porodí dieťa, keď sa dozvedela, aké drahé sú adopcie a náhradné materstvá, informoval portál Unilad. Jej brat Scott Stephenson a jeho partner Michael Smith sa takto mohli stať hrdými rodičmi "najúžasnejšej mladej dámy" Harper Elizabeth Smith, ktorá sa narodila minulý piatok 12. júla. Chapelle je takto nielen biologickou matkou maličkej Harper, ale zároveň aj jej tetou.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Michael a Scott sa spoznali pred piatimi rokmi a zasnúbili sa v roku 2016. Dvojica sa najskôr začala obzerať po adopcii, keď im Chapelle dala neuveriteľnú ponuku. Chapelle bola vtedy sama matkou a rozhodla sa pomôcť bratovi, keď si uvedomila koľko rôznych problémov by musel prekonať kvôli tomu, aby sa stal rodičom. "Scott a Michael rozprávali o adopcii a koľko prekážok to so sebou prináša. Preberali aj náhradné materstvo, no tu bol zas problém s dôverou v niekoho, kto by bol ochotný do toho ísť. Nehovoriac o tom, že je to veľmi drahé," povedala Chapelle.

Šťastní oteckovia si malú Harper Elizabeth vzali domov do Blackpoolu, no vyjadrili sa, že jej teta bude, samozrejmou, súčasťou jej života. "Stále budem v jej živote, myslím si, že by som ju nedokázala už nikdy nevidieť," dodala Chapelle.