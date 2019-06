Žena bola práve na potrate, keď si to v sekunde rozmyslela: Náhly zvrat pre jedno jediné slovo

Tehotná žena zo Severnej Karolíny urobila zásadné rozhodnutie práve vo chvíli, keď začala podstupovať chemický potrat. Týmto činom zachránila život svojim bábätkám.

V šiestom týždni tehotenstva vošla do ženského zdravotného strediska pre potraty Charlotte, aby ukončila svoje tehotenstvo, píše portál Fox News. „Oh, dvojčatá,“ povedal technik, ktorý robil ultrazvuk žene pomenovanej ako „Alexis“ – pseudonymom, ktorý používajú na ochranu identity pacientok. Tieto dve slová jej úplne stačili, nepotrebovala vidieť ani ultrazvuk.

Žena totiž vždy snívala o tom, že bude mať dvojčatá, ale proces ukončenia tehotenstva už začala prehltnutím prvej „tabletky na potrat“ a druhú si mala vziať o 48 hodín. Tabletka obsahuje mifepriston, ktorý blokuje prirodzený hormón progesterón a spôsobuje, že výstelka maternice uvoľňuje nenarodené dieťa a spúšťa kontrakcie, aby žena porodila mŕtve dieťa.

V absolútnom šoku, keď odchádzala z potratového zariadenia, si spomenula, čo jej povedal poradca: „Ešte nemusí byť neskoro. Stále vám môžu pomôcť zachrániť detičky.“ O niekoľko minút neskôr volala s tehotenským centrom pomoci a zúfalo sa snažila zistiť, či by mohla zmeniť svoje rozhodnutie.

„Reverznú liečbu po užití potratovej tabletky sme začali veľmi rýchlo,“ vyjadril sa koordinátor z centra pomoci. Ihneď po podaní liečby na zvrátenie jej rozhodnutia sa Alexis spolu s koordinátorom Parksom pozreli na ultrazvuk a slzy sa im vtlačili do očí. „Keby som predtým vedela to, čo viem teraz a videla by som tento dar od Boha, nikdy by som do kliniky nevstúpila,“ s dojatím sa vyjadrila tehotná žena.

O niekoľko mesiacov neskôr Alexis porodila krásne a zdravé dvojičky. Andrea Trudden, riaditeľka pre komunikáciu a marketing spoločnosti Heartbeat International, pre Fox News povedala, že dúfa, že čoraz viac žien sa dozvie o život zachraňujúcom protokole.

„Potratová tabletka je naozaj tou poslednou šancou, kedy sa ženy musia rozhodnúť o živote pre svoje deti,“ hovorí Andrea Trudden a jedným dychom pokračuje: „Tieto dvojčatá predstavujú len dve z viac ako 750 životov, ktoré boli od roku 2012 zachránené aj napriek užitiu liekov na potrat.“