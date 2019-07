Dvaja rivali o post premiéra zoči-voči: Johnson a Hunt sa stretli v televíznej diskusii

Uchádzači o post nového britského premiéra, Boris Johnson a Jeremy Hunt, sa stretli v utorok večer v televíznej diskusii len dva týždne predtým, ako sa jeden z nich ujme najvyššej vládnej funkcie.

Nosnou témou slovného zápasu bola otázka, komu by obyvatelia mali viac veriť v súvislosti s riešením brexitu, informuje tlačová agentúra Reuters. Johnson, bývalý londýnsky starosta, ktorý má jasný náskok pred Huntom, spochybnil Huntovu ochotu doviesť krajinu k odchodu z EÚ do požadovaného termínu 31. októbra, zatiaľ čo Hunt - minister zahraničných vecí Británie - skritizoval Johnsona za spoliehanie sa na len na optimizmus, že sa krajine podarí dosiahnuť dohoda s Bruselom.

Johnson na opakovane položenú otázku, či by ako premiér v prípade nesplnenia konečného termínu odchodu Británie z EÚ odstúpil, odmietol priamo odpovedať. To podnietilo Hunta, aby ho obvinil z toho, že sa vyhýba odpovediam.

Išlo o jedinú plánovanú verejnú debatu ostávajúcich uchádzačov o najvyšší stranícky post v Konzervatívnej strane a zároveň ďalšieho šéfa britského kabinetu. Nový líder konzervatívcov a nový premiér, ktorý nahradí Theresu Mayovú, bude známy 23. júla po ukončení straníckeho hlasovania zhruba 160.000 členov. Mayová odstúpila z postu líderky konzervatívcov po tom, ako nedokázala presvedčiť parlament, aby schválil brexitovú dohodu, ktorú vyjednala s Bruselom. Niektorí z Johnsonovho tímu tvrdia, že jeho pozícia je neotrasiteľná a mohla by ju ohroziť len závažná chyba ich kandidáta. Johnson uistil, že zavŕši proces brexitu do 31. októbra, a to s dohodou alebo bez dohody s EÚ.

Jedinou vecou, ktorá počas televíznej diskusie rozdeľovala oboch uchádzačov, bolo Johnsonove odmietnutie vylúčiť rozpustenie parlamentu so zámerom pretlačenia bezdohodového odchodu Británie z bloku, zatiaľ čo Hunt uviedol, že by sa k takémuto kroku neuchýlil.

Hunt sa v predvečer debaty na Twitteri ohradil aj proti komentárom amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že jeho administratíva nebude rokovať s britským veľvyslancom v USA Kimom Darrochom. Dôvodom je veľvyslancova kritika Bieleho domu, ktorá sa dostala na svetlo v uniknutých diplomatických depešiach. Johnson, ktorého kandidatúru Trump verejne podporil, odmietol povedať, ako by pri riešení kauzy ambasádora postupoval on.