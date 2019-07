Už len Daňo čaká na zmluvu: Pre slovenského hokejistu je prioritou zotrvanie v zámorí

Musí byť trpezlivý! Reč je o hokejovom útočníkovi Markovi Daňovi (24), ktorý stále čaká na nový kontrakt v zámorí. Voľný trh s hráčmi sa rozbehol 1. júla a odchovanec trenčianskeho hokeja zatiaľ nevie, kde bude vo svojej kariére pokračovať. Denníku Nový Čas prezradil, že jeho prioritou je zotrvanie za veľkou mlákou!

Nové kontrakty od 1. júla nemala v zámorí podpísané pätica slovenských hráčov – obranca Martin Marinčin a útočníci Richard Pánik, Tomáš Jurčo, Peter Cehlárik a Marko Daňo. Prví štyria už nové zmluvy majú vo vrecku, Pánik sa upísal Washingtonu, Jurčo Edmontonu, Marinčin zostáva v Toronte a Cehlárik v Bostone. Všetci sa tak môžu naplno venovať letnej príprave a naberať kondíciu na nový ročník NHL. Iba Marko Daňo ostáva zatiaľ v neistote.

„Zatiaľ nemám nič nové, stále čakám, či mi nejaký klub ponúkne kontrakt,“ vyjadril sa pre Nový Čas Daňo, ktorý v minulej sezóne odohral v NHL iba 8 duelov v drese Colorada a väčšinu času strávil v AHL na farme Winnipegu v tíme Manitoba Moose. Tam sa mu aj vcelku darilo, veď v 51 zápasoch si pripísal na konto 11 gólov a 18 asistencií. Aj preto by rád zotrval v zámorí. „Je to moja priorita, ešte nad návratom do Európy neuvažujem,“ pokračoval stále mladý útočník, ktorý sa predstavil aj na májovom domácom svetovom šampionáte v Košiciach. Marko sa v týchto dňoch už intenzívne pripravuje na novú sezónu a pevne verí, že v kariére bude pokračovať za veľkou mlákou.

Cehlárik zostáva

Finalista minulého ročníka Boston Bruins ponúkol slovenskému útočníkovi Petrovi Cehlárikovi (23) nový ročný dvojcestný kontrakt.

Cehlárik bol Medveďmi z Bostonu draftovaný v roku 2013 a v jeho štruktúrach pôsobí od leta 2016, keďže predtým pôsobil vo švédskej lige.