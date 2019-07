Jurčo sa vráti do NHL: Dúfam, že dostanem skutočnú šancu ukázať sa!

To, čo si stanovil za cieľ, dokázal aj splniť. Hokejový útočník Tomáš Jurčo (26) sa po vyše roku opäť vráti do NHL a bude obliekať dres Edmontonu Oilers, s ktorým podpísal ročný kontrakt. V kanadskom tíme sa však už nestretne s krajanom Andrejom Sekerom (33), ktorého klub vykúpil a následne sa upísal Dallasu.

Jurča posledné dve sezóny trápili veľké zdravotné problémy s platničkou a musel podstúpiť až dve operácie. Aj preto v minulom ročníku sa objavil na scéne až koncom januára. Hoci mal ponuky na návrat do Európy, jeho hlavným cieľom bol návrat do zámoria. „Chcem sa rozohrať v AHL a potom sa vrátiť do NHL,“ povedal ešte koncom minulého roka pre Nový Čas Jurčo a to sa mu aj splnilo.

Najskôr odohral 14 duelov za Springfield, ale potom prestúpil do Charlotte, ktorý je farmou Caroliny. A práve v tomto mužstve chytil výbornú formu a dokonca vyhral po druhýkrát v kariére ako prvý Slovák Calderov pohár. Aj vďaka týmto výkonom si opäť otvoril dvere do NHL.vyhlásil po triumfe v AHL Jurčo a mal pravdu. Okamžite, ako sa 1. júla spustil v zámorí voľný trh s hráčmi, tak po jeho službách siahol Edmonton. Kanadský klub mu ponúkol jednocestný ročný kontrakt, ktorý mu vynesie v prepočte okolo 660-tisíc €.„Viem, že ľudia z Edmontonu ma sledovali dlhší čas. Boli sa pozrieť aj na niekoľko zápasov play-off a na finále.Páčil som sa mu a teším sa, že mi ponúkol zmluvu,“ povedal pre hokej.sk Jurčo. Košický rodák verí, že po problémoch s platničkou sa konečne v NHL poriadne uchytí. „Hlavne po tých všetkých prekážkach, ktoré som musel zdolať. Najviac mi pomohlo pozitívne myslenie a dúfam, že teraz dostanem skutočnú šancu ukázať, čo vo mne je," dodal.